La Expoferia Ganadera y Agrícola 2026 llega a Caracas en noviembre

El llano llega a la ciudad capital con la Expoferia Ganadera y Agrícola Caracas 2026, un encuentro que se realizará los días 27, 28 y 29 de noviembre en el Área de Carpas ubicada en el Estacionamiento del CCCT (Nivel C2), en Caracas, de la mano de Publinsite Producciones.

Más allá de fungir como una feria, el encuentro busca convertirse en una plataforma de conexión y networking entre el campo, la ganadería, la industria agrícola y la ciudad.

La Expoferia Ganadera y Agrícola Caracas 2026 tiene como misión posicionar a Venezuela como referente agroproductivo regional, articulando en un mismo escenario visibilidad, innovación, bienestar animal e identidad nacional. “Queremos consolidar un espacio en el que confluyan todos los actores del sistema productivo venezolano y convertirlo en un evento de referencia mundial”, comenta la productora.

Detalles de la Expoferia Ganadera y Agrícola

El evento no está diseñado únicamente para ganaderos o expertos del sector agrícola. También está dirigido al público general interesado en conocer más sobre esta industria y disfrutar de una amplia variedad de expositores, actividades, campeonatos y música en vivo.

La Expoferia convoca así a un público amplio y estratégico: desde el productor en el campo hasta el chef en la cocina, desde el estudiante universitario hasta el inversionista corporativo, todos tendrán un espacio dentro de este ecosistema.

El conocimiento también será protagonista durante las tres jornadas, con una carpa de conferencias que ofrecerá charlas sobre temas vinculados con la ganadería, la genética y la incorporación de nuevas tecnologías a la industria agrícola.

A esta programación se sumarán experiencias vinculadas con la tradición ecuestre, entre ellas la Feria de Caballos de Paso, con exhibición y competencia de esta raza, reconocida por su elegancia; así como la competición de caballos árabes, que reunirá belleza, velocidad y tradición ecuestre en un mismo escenario.

Además, los amantes del dominó también tendrán su espacio en el “Dominódromo Nacional”, donde los participantes se disputarán el título ganador.

Por su parte, las familias que visiten la Expoferia Ganadera y Agrícola Caracas 2026 podrán disfrutar de una amplia propuesta gastronómica a través del Festival Agro Food, también contarán con actividades para todas las edades que incluirán una mini granja y música en vivo durante cada jornada del evento.

La programación, participación y demás detalles de la Expoferia Ganadera y Agrícola Caracas 2026 serán anunciados progresivamente a través de sus canales oficiales. Quienes quieran participar o conocer las opciones disponibles para formar parte de este importante encuentro, deben ingresar a la cuenta oficial en Instagram @expoferiaganadera.

Las entradas -con precios que oscilarán entre los 5$ y 40$, además habrá opciones para adquirir MultiBoletos y accesos VIP- estarán disponibles próximamente a través de @ticketgo.io

NOTA DE PRENSA