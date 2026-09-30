¡Innovación tecnológica en Venezuela! CLX Group y Nasar Dagga presentan al robot AgiBot X2 Ultra

La incorporación de nuevas tecnologías continúa ampliando las posibilidades de interacción entre las personas y los sistemas inteligentes. En este contexto, CLX Group, bajo la dirección de su presidente y CEO, Nasar Dagga, anunció la llegada a Venezuela del robot humanoide AgiBot X2 Ultra, desarrollado por la compañía china AgiBot Innovation.

La presencia de estos robots en el país forma parte de una iniciativa orientada a acercar al público venezolano a tecnologías vinculadas con la robótica, la inteligencia artificial y la interacción humano-máquina.

En este sentido, la propuesta busca que los visitantes puedan observar y conocer de cerca las capacidades de una plataforma robótica desarrollada para realizar movimientos coordinados, interactuar con su entorno y participar en demostraciones.

La llegada del AgiBot X2 Ultra ocurre después de la participación de Nasar Ramadan Dagga y el equipo de CLX Group en IFA Berlín 2026, uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la electrónica de consumo y a las nuevas tecnologías. En este espacio convergen compañías y desarrolladores relacionados con inteligencia artificial, dispositivos electrónicos, movilidad eléctrica, robótica y otras áreas de innovación.

“Creemos firmemente que para construir un mejor futuro debemos experimentarlo hoy de cerca. Al traer los robots humanoides AgiBot X2 Ultra, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de colocar a Venezuela en el mapa global de la innovación, demostrando que el conocimiento, la robótica y la inteligencia artificial no tienen fronteras y que nuestra gente merece estar siempre un paso adelante”, declaró Dagga, CEO de la empresa.

AgiBot X2 Ultra combina movilidad, inteligencia artificial y diseño humanoide

El AgiBot X2 Ultra es un robot humanoide de dimensiones compactas desarrollado por AgiBot, empresa china especializada en sistemas robóticos impulsados por inteligencia artificial. El modelo está orientado, entre otros usos, a escenarios de entretenimiento, demostraciones y presentaciones comerciales.

Una de sus principales características se encuentra en su arquitectura mecánica. El robot tiene aproximadamente 1,31 metros de altura y un peso cercano a los 39 kilogramos.

Este diseño le permite coordinar diferentes partes del cuerpo para ejecutar movimientos semejantes a los humanos. Entre sus demostraciones se encuentran caminatas, rutinas de baile y movimientos coordinados que requieren sincronización entre sus extremidades.

Asimismo, el sistema utiliza articulaciones diseñadas para entregar un elevado nivel de fuerza. De acuerdo con las especificaciones del fabricante, sus actuadores pueden alcanzar un torque máximo de 120 Nm, característica que contribuye a sus capacidades de manipulación.

Además, la plataforma incorpora sistemas de inteligencia artificial basados en modelos fundacionales. Su misión es permitir que el robot interprete determinadas instrucciones, procese información visual y reconozca elementos presentes en su entorno.

Estas capacidades forman parte de una tendencia creciente dentro de la industria robótica: desarrollar máquinas capaces de combinar percepción, procesamiento de información y movimiento físico dentro de una misma plataforma.

Un sistema diseñado para la interacción

Además de sus capacidades mecánicas, el AgiBot X2 Ultra integra diferentes componentes destinados a facilitar la interacción con las personas.

El humanoide cuenta con micrófonos, altavoz, pantalla interactiva, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, así como sistemas de iluminación incorporados en su estructura. Estos elementos permiten utilizarlo en escenarios donde la comunicación visual forma parte de la experiencia.

Por otra parte, su sistema energético está compuesto por una batería de aproximadamente 500 Wh. Al respecto, la compañía china explicó que tiene una autonomía cercana a las dos horas bajo determinadas condiciones, con una velocidad de marcha indicada de aproximadamente 0,5 metros por segundo.

Más allá de sus especificaciones individuales, este tipo de plataformas representa una evolución en la manera en que los sistemas robóticos pueden presentarse ante el público. En lugar de limitarse a ejecutar movimientos preprogramados, los robots humanoides modernos buscan integrar percepción, inteligencia artificial y control motor para responder a diferentes situaciones.

La robótica que CLX Group ha mostrado en Venezuela

La llegada del nuevo humanoide se suma a otras iniciativas mediante las cuales Nasar Ramadan Dagga Mujamad y CLX Group han presentado tecnologías robóticas al público venezolano. Entre ellas se encuentra Neo, el robot humanoide Unitree G1, diseñado para combinar movilidad, manipulación e inteligencia artificial.

También destaca Daggy, un robot cuadrúpedo basado en el Unitree Go2, equipado con tecnologías relacionadas con navegación, percepción del entorno y sistemas de asistencia mediante inteligencia artificial.

A estas iniciativas se suma la exhibición de los Xiaomi YU7 Max, vehículos eléctricos presentados en los colores Shadow Teal y Meteor Blue y mostrados en las instalaciones de MultiMax Mañongo.

La estrategia de exhibición tecnológica plantea así un escenario en el que robots, vehículos eléctricos y sistemas inteligentes pueden ser observados directamente por los consumidores.

De esta manera, el conglomerado empresarial venezolano introduce conceptos que tendrán una presencia cada vez mayor en diferentes industrias, entre ellos la inteligencia artificial multimodal, la autonomía robótica, la percepción computacional y la interacción entre humanos y máquinas.

Con la incorporación del AgiBot X2 Ultra, CLX Group y Nasar Dagga amplían nuevamente su propuesta de exhibición tecnológica en Venezuela. La llegada de estos humanoides permite al público acercarse físicamente a una categoría de dispositivos que combina ingeniería mecánica, electrónica, sensores, software e inteligencia artificial en una sola plataforma.