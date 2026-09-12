Gobierno nacional retoma el control de estos aeropuertos: ¿Qué cambiará?

El Gobierno nacional tomó una decisión que modifica nuevamente la administración aeroportuaria en el estado Carabobo.

El Ejecutivo asumió el control y la administración de los aeropuertos internacionales Arturo Michelena de Valencia y General Bartolomé Salom de Puerto Cabello, poniendo fin al período de gestión descentralizada que mantenía la Gobernación de Carabobo.

La medida quedó establecida mediante la Gaceta Oficial N.º 43.443, emitida por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, y contempla la reversión inmediata al Ejecutivo nacional de las competencias vinculadas con ambos terminales.

¿Qué decidió el Gobierno sobre los aeropuertos?

La disposición establece el retorno al poder central de las competencias relacionadas con la conservación, dirección y aprovechamiento de los bienes e infraestructura aeroportuaria de Valencia y Puerto Cabello.

Esto significa que la administración de los complejos deja de estar bajo la gestión regional y pasa nuevamente a manos de organismos dependientes del Ejecutivo nacional.

Uno de los cambios principales está relacionado con Bolivariana de Aeropuertos (BAER), entidad que asumirá la administración y control de los bienes muebles e inmuebles vinculados con ambos terminales.

La decisión también abarca aspectos que van directamente relacionados con el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos, por lo que no se limita únicamente al manejo administrativo de las instalaciones.

Mantenimiento de pistas, rampas y áreas de pasajeros

Entre las competencias que pasan al control nacional se encuentra el mantenimiento integral de las pistas, rampas y áreas destinadas a pasajeros y carga.

La resolución también contempla el aprovechamiento comercial de los espacios aeroportuarios. De esta manera, BAER tendrá bajo su responsabilidad aspectos relacionados con la infraestructura y con la explotación comercial de las instalaciones.

El cambio representa un nuevo capítulo para dos terminales de importancia estratégica dentro del estado Carabobo, particularmente para Valencia, cuyo aeropuerto Arturo Michelena funciona como uno de los principales puntos de conexión aérea de la región central del país.

¿Desde cuándo estaban bajo administración regional?

La medida también modifica una situación que se había mantenido durante varios años. De acuerdo con la información publicada por El Universal, la Gobernación de Carabobo mantenía la administración descentralizada de estos aeropuertos desde 2018.

Con la nueva disposición, esas competencias regresan al Ejecutivo nacional y se cierra ese período de gestión regional.