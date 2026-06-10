Forbes incluye a Santa Teresa 1796 y su innovación de café arábica como los únicos rones venezolanos entre los mejores del mundo

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Por segundo año consecutivo Santa Teresa 1796, el ron súper premium más premiado del mundo, se consolida dentro del exclusivo ranking de la prestigiosa revista Forbes como el mejor ron del año 2026, acompañado de Santa Teresa 1796 finalizado en barricas de Café Arábica.

Forbes construyó este listado basándose en los resultados de la competición ampliamente considerada como una de las más importante y respetada de Estados Unidos, The Beverage Testing Institute; donde destacan únicamente once rones a nivel global, siendo las dos etiquetas de Ron Santa Teresa las únicas marcas de origen venezolano en lograr un espacio en el codiciado listado.

En esta edición, el panel de expertos otorgó medalla de oro a ambas marcas venezolanas. Santa Teresa 1796, nuestro ron triple añejado en Solera, alcanzó con este galardón su medalla de oro número 112. Este logro ratifica su posicionamiento como el ron súper premium más premiado del mundo, acumulando más de 100 medallas doradas en los circuitos internacionales más exigentes.

Santa Teresa 1796 Café Arábica, la segunda innovación de la marca debutó con un éxito rotundo al ganar su primera medalla de oro en su primera inscripción en la competencia. Esta variante pasa por un riguroso proceso donde el líquido es finalizado durante 13 meses en barricas que anteriormente albergaron un exclusivo cold brew, elaborado a base de granos de café cultivados en la Hacienda Santa Teresa y rones añejos de la casa.

“Este hito representa un profundo motivo de orgullo venezolano, demostrando que el portafolio de Ron Santa Teresa compite y lidera en los niveles técnicos más altos de la industria global de destilados, sirviendo a su vez como el motor principal de su propósito institucional de transformar vidas a través del trabajo, el perdón y el deporte,” dijo Andrés Chumaceiro, director de operaciones de Santa Teresa.

Santa Teresa es la primera productora de ron de Venezuela, con más de 229 años de tradición y maestría venezolana. En la actualidad, se encuentra en más de 70 países con productos que ostentan con orgullo la Denominación de Origen Controlado Ron de Venezuela.