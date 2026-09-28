FCA Venezuela presenta las nuevas versiones del Jeep Renegade

En un evento que marca un paso firme para la marca en Venezuela, se llevó a cabo la presentación de las nuevas versiones del Jeep Renegade en las instalaciones del Centro Comercial Parque Cerro Verde.

El encuentro sirvió para reafirmar el compromiso histórico y estratégico de FCA Venezuela con el país, destacando la evolución de la aventura, la precisión, la potencia y el respaldo institucional que caracterizan a la marca.

Foto: Valentina Carrara

Características de los vehículos

El nuevo Jeep Renegade combina la agilidad urbana con un espíritu todoterreno, diseñado con el ADN legendario de las siete ranuras y adaptado con tecnología y eficiencia turbo.

Entre sus especificaciones y características más destacables se encuentran:

Potencia y Rendimiento: Cuenta con el motor más eficiente del mercado, el cual entrega 173 caballos de fuerza y 270 Newton metros de torque. Ofrece una respuesta altamente eficiente en pendientes y un consumo de combustible tan optimizado que permite viajar desde Caracas hasta Maracaibo con un solo tanque, según el presidente de la FCA, Roland Contreras.

Cuenta con el motor más eficiente del mercado, el cual entrega 173 caballos de fuerza y 270 Newton metros de torque. Ofrece una respuesta altamente eficiente en pendientes y un consumo de combustible tan optimizado que permite viajar desde Caracas hasta Maracaibo con un solo tanque, según el presidente de la FCA, Roland Contreras. Diseño y Confort: El vehículo destaca por sus líneas exteriores y un interior espacioso que ofrece un "santuario de confort tecnológico". Incluye tapicería premium y un fantástico techo panorámico.

El vehículo destaca por sus líneas exteriores y un interior espacioso que ofrece un "santuario de confort tecnológico". Incluye tapicería premium y un fantástico techo panorámico. Seguridad: Está equipado con sistemas avanzados de asistencia y seguridad, tales como frenado de emergencia, detección de punto ciego, sensores de estacionamiento y detector de cambio de carril.

Está equipado con sistemas avanzados de asistencia y seguridad, tales como frenado de emergencia, detección de punto ciego, sensores de estacionamiento y detector de cambio de carril. Perfil del Conductor: Está orientado a un público amplio, especialmente a jóvenes, personas audaces, emprendedores y profesionales con espíritu aventurero que buscan tanto elegancia para la ciudad como versatilidad para escapadas de fin de semana.

Foto: Valentina Carrara

Versiones y Precios

Los nuevos modelos ya se encuentran disponibles para entrega inmediata en toda la red nacional de concesionarios en dos versiones:

Versión Renegade Altitude: $30,500 (más impuestos).

Versión Renegade Sahara: $33,800 (más impuestos).

Planes de Financiamiento y Pruebas de Manejo

Para facilitar la adquisición, Contreras anunció planes de financiamiento en conjunto con la banca nacional (Banesco y Banco Provincial), con plazos de hasta 48 meses y desde un 10% de inicial, con todos los pagos en bolívares.

Asimismo, los asistentes al evento en Parque Cerro Verde pudieron disfrutar de pruebas de manejo (test drive) en el primer nivel del centro comercial. Estas pruebas también se encuentran disponibles en la red de concesionarios a nivel nacional.

Foto: Valentina Carrara

Garantía y Respaldo Postventa

Ambos vehículos cuentan con una garantía de 2 años o 60,000 kilómetros utilizando repuestos originales Mopar. Adicionalmente, se destacó el soporte de postventa: la compra de repuestos en el concesionario cuenta con 6 meses de garantía, la cual se extiende a 1 año de garantía si el repuesto es instalado por los profesionales de sus talleres autorizados.

FCA Venezuela cuenta actualmente con una red de 15 concesionarios autorizados en todo el país.