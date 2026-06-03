El presidente de Grupo Hammer, Austin Piñate, recomienda la nueva tecnología de los reflectores LED Velociraptor de Hammer Iluminación

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Grupo Hammer, empre líder en soluciones tecnológicas, revoluciona el mercado de la ingeniería lumínica con el lanzamiento oficial de los nuevos reflectores LED Velociraptor de su línea especializada Hammer Iluminación. Esta innovadora gama de iluminación exterior de alta potencia está diseñada bajo estándares industriales exigentes, ofreciendo una eficiencia superior de 140 lm/W (Hi-Lumen) y un sistema Driver on Board (DOB) de última generación.

Con este lanzamiento, la empresa consolida su posición a la vanguardia del ahorro energético en el sector corporativo y de grandes infraestructuras. La serie de reflectores Velociraptor destaca por su luz fría de 6,500K, un factor de potencia óptimo (PF 0.9) y un amplio rango de voltaje de trabajo (85-305V), ideal para entornos con fluctuaciones eléctricas.

Además, incorporan un dispositivo de protección contra sobretensiones (SPD) y certificación de impermeabilidad IP66. La línea está integrada por modelos específicos, configurados técnicamente para diversas necesidades arquitectónicas y de ingeniería:

Velociraptor 250W (60° Beam): Este modelo ofrece una apertura lumínica intermedia de 60 grados. Es la solución perfecta para proyectos de iluminación perimetral, fachadas comerciales de mediana altura, estacionamientos corporativos y áreas de carga que requieran luz homogénea.

Este modelo ofrece una apertura lumínica intermedia de 60 grados. Es la solución perfecta para proyectos de iluminación perimetral, fachadas comerciales de mediana altura, estacionamientos corporativos y áreas de carga que requieran luz homogénea. Velocoraptor 4-250 (1000W / 30° Beam): Con una potencia masiva de 1000W y una apertura cerrada de 30 grados, este reflector proyecta un haz de luz concentrado de largo alcance. Está especialmente diseñado para iluminar torres de gran altura, fachadas de rascacielos y zonas que exijan un enfoque lumínico puntual a gran distancia.

Con una potencia masiva de 1000W y una apertura cerrada de 30 grados, este reflector proyecta un haz de luz concentrado de largo alcance. Está especialmente diseñado para iluminar torres de gran altura, fachadas de rascacielos y zonas que exijan un enfoque lumínico puntual a gran distancia. Velociraptor 4-250 (1000W / 60° Beam): Comparte la potencia de 1000W, pero amplía su ángulo de apertura a 60 grados. Es el aliado técnico ideal para complejos deportivos, naves industriales de gran volumen, patios de contenedores y áreas logísticas extensas.

Comparte la potencia de 1000W, pero amplía su ángulo de apertura a 60 grados. Es el aliado técnico ideal para complejos deportivos, naves industriales de gran volumen, patios de contenedores y áreas logísticas extensas. Velociraptor 6-250 (1500W / 30° Beam): La joya de la corona con una potencia extrema de 1500W y óptica concentrada de 30 grados. Este modelo está proyectado para megaestructuras, puertos pesqueros y comerciales, aeropuertos, estadios de nivel profesional y alumbrado público de grandes avenidas o autopistas.

"Para asegurar el éxito en las obras de infraestructura moderna, yo recomiendo la potencia, durabilidad y precisión óptica que ofrece la línea Velociraptor de Hammer Iluminación", afirmó Austin Piñate, presidente de Grupo Hammer. "Hemos desarrollado equipos robustos con protección SPD y eficiencia Hi-Lumen que mitigan los riesgos de fallas eléctricas y reducen drásticamente los costos operativos. En Grupo Hammer seguimos comprometidos con entregar soluciones que transforman y aseguran la rentabilidad de cada proyecto de ingeniería".

Al integrar tecnología DOB y materiales de alta resistencia, Hammer Iluminación reafirma su liderazgo en sostenibilidad y desarrollo técnico en la región. Los reflectores LED Velociraptor ya se encuentran disponibles para la distribución y asesoría personalizada de proyectos a nivel nacional a través de los canales oficiales de la empresa.

R: María Fernanda Rangel

RRPP – Grupo Hammer