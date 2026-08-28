El fin de la trinchera individual: Ciberseguridad compartida en la nube certificada de Daycohost

Suscríbete a nuestros canales

En el ecosistema tecnológico actual, intentar construir una fortaleza individual equivale a levantar muros de piedra en medio de una guerra de drones. Mientras los ciberdelincuentes operan en redes colaborativas globales y perfeccionan sus ataques mediante inteligencia colectiva, resistir de manera aislada no sólo es ineficiente, sino insostenible para las organizaciones.

En esta entrevista exclusiva, la ingeniera Luz Herrera Núñez, Chief Information Security Officer (CISO) de Daycohost, desglosa las implicaciones del hito alcanzado por la empresa al certificar su nube bajo el estándar global PCI DSS.

Economía de escala y la protección colaborativa en la nube

La escasez estructural de talento técnico y la elevada inversión exigida por arquitecturas avanzadas convierten la ciberprotección en una barrera inalcanzable si se aborda desde cero. Frente a esta brecha, Herrera argumenta que la infraestructura compartida y certificada redistribuye eficientemente la carga financiera y operativa.

Según la CISO, la fortaleza de este esquema radica en que «cuando trabajamos en comunidad, como es el caso de Daycohost, compartimos recursos y procesos certificados con las empresas. Esta certificación avala también procedimientos y prácticas que blindan la seguridad de todos los que hagan uso de nuestra plataforma y a nuestros clientes».

Gobernanza e higiene continua de vulnerabilidades

La adopción de un estándar internacional de seguridad en un entorno de nube dinámico requiere controles estrictos de auditoría y monitoreo permanente para evitar la degradación del perímetro defensivo frente a cambios en la infraestructura.

Herrera precisa que la nube certificada aporta en primera instancia «unos procesos estándar, que permiten una configuración segura para el uso de los clientes. Lo siguiente son las prácticas que nos describe la certificación, como es la gestión del cliente, gestión de vulnerabilidades y hardening». La ejecución de estas prácticas no es opcional ni eventual, «es una práctica obligatoria, regular y sistemática para verificar que mi plataforma no está expuesta», comenta.

El "Escudo Común": Del CAPEX al OPEX

El concepto de "ciberseguridad en comunidad" impulsado por Daycohost reformula tanto la arquitectura técnica como el modelo de inversión económica de las organizaciones.

Herrera explica que al iniciar el aseguramiento independiente «requiere una inversión enorme, tanto en conocimiento, en formación y en tecnología. Y muchas veces la tecnología requiere otro tipo de servicios para poderla controlar y monitorear». En el modelo centralizado, la infraestructura pesada ya ha sido desplegada: «Daycohost ha hecho toda esa inversión. Tiene los firewalls con alta disponibilidad, tiene IPS, tiene una cantidad de elementos que aseguran la plataforma asumiendo un costo importante». La ventaja para la organización suscrita es inmediata: «le ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de que al tener toda su capacidad tecnológica dentro de nuestras instalaciones disfrute de todo ese esfuerzo que ya nosotros hemos hecho. Va a disfrutar de la gente capacitada, de unos procesos entonados y optimizados. Va a disfrutar de una plataforma que está monitoreada no solamente a nivel de infraestructura, sino un monitoreo a nivel de seguridad que tiene gente dedicada 24 por 7».

Al analizar la transformación del modelo financiero —donde la alta inversión de capital (CAPEX) se convierte en un costo operativo predecible (OPEX)— Herrera coincide en que el proceso se sintetiza en «apalancarse sobre el esfuerzo y la inversión que otro ya ha hecho».

Un blindaje de clase bancaria

Existe la percepción errónea de que las certificaciones de seguridad de alto nivel como PCI DSS corresponden de forma exclusiva al sector bancario o a grandes corporaciones. Herrera desmitifica este supuesto y aborda la inclusión de organizaciones de menor escala, «nosotros lo primero que hacemos es sentarnos con nuestro cliente y diseñar la solución a la medida». El mensaje central hacia el mercado es directo: «no necesitas ser una mega empresa para poder tener tus servicios en Daycohost, si eres pequeña o mediana, también, porque los costos están diseñados de acuerdo a tu tamaño y a lo que quieras hacer».

En el contexto venezolano, donde predominan las PYMES golpeadas por la obsolescencia tecnológica, la CISO señala que este modelo representa «la oportunidad para que las empresas puedan visualizarse y tener esa actualización tecnológica sin hacer un desembolso importante de dinero». Además, la implementación se adapta gradualmente: «no tiene que hacerlo todo de una vez, podemos trabajar en fases... vamos a diseñar algo que está de acuerdo con su presupuesto y que usted pueda empezar a tener disfrute de todas estas bondades a nivel de infraestructura y de seguridad».

Velocidad de respuesta y microsegmentación

La velocidad de contención frente a una amenaza es el factor determinante para limitar el impacto reputacional y financiero.

Herrera aclara que «al tener un ecosistema tan variado como el que está en Daycohost, a través de nuestro SOC (Centro de Operaciones de Seguridad), y todas las empresas que están conectadas a este nos alertan y sirven de base para saber qué puede pasar y resolver más rápidamente. Nuestro SOC ha ido aprendiendo y madurando en el sentido de que estima más rápidamente los comportamientos».

Ante la interrogante sobre si concentrar servicios en una misma infraestructura genera un punto único de falla global, Herrera aclaró que el modelo se basa en la defensa en profundidad y la separación estricta: «el que hayamos obtenido la certificación significa que hemos tenido que hardenizar o robustecer todas nuestras capas. No es que tengamos el escudo aquí a la puerta y todo entra por aquí. Nosotros hicimos un trabajo en muchas capas de la infraestructura». Aclara que «cada cliente está aislado. Es una microsegmentación que me permite que si un cliente es vulnerado, no afecte al resto». Sin embargo, el evento genera un aprendizaje inmediato: «al saber nosotros la causa, aplicamos la protección dentro de los ambientes que son compartidos».

Del mito de la invulnerabilidad a la resiliencia

La CISO es enfática en desmontar la falsa narrativa de la protección absoluta:

«Todo en la vida es vulnerable. No existe una seguridad 100% en ninguna parte». Lo decisivo, afirma, es el compromiso operativo: «desde Daycohost tenemos como prioridad la seguridad y estamos haciendo muchísimas cosas a nivel interno para que nuestros servicios tengan un nivel de seguridad y calidad importante que le permitan tranquilidad a nuestros clientes».

Sobre el cambio de mentalidad necesario en las organizaciones, la ejecutiva sostiene: «Es clave que entendamos que la seguridad cambió. En este momento no nos estamos preparando para que no nos pase. Ya eso no existe. Ya el tema de que 'nunca me va a pasar', no. Eso ya no es. Lo que yo debo hacer es saber qué me va a pasar y cómo, qué acciones debo tomar para recuperarme de la mejor manera posible. Ese es el nuevo paradigma».

En colaboración con Iván R. Méndez | imendez@opinionynoticias.com