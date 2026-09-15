Dólar BCV abrirá este miércoles 16 de septiembre con este precio

El Banco Central de Venezuela informó sobre el precio del dólar y euro que circularán este miércoles 16 de septiembre. Esta actualización fue publicada en la página web del BCV y en sus respectivas redes sociales. Recordemos que estos montos son los que deben usar los comercios para las transacciones de productos o servicios.

Según el reporte del BCV, el precio del dólar estadounidense cerró este martes 15 del mes en curso en Bs 846,51. Asimismo, el euro se plantó en 977,18 bolívares. Ambas monedas tuvieron un incremento de 4,31 y 0,69 bolívares respectivamente, al termino de la última jornada de trabajo de las mesas de cambio.

Asimismo, el BCV publicó como todos los días en sus redes sociales el ranking de las entidades privadas con las mayores tasas para la compra de divisas.

Cambio en la economía

El BCV publicó los datos de crecimiento de la economía en 2026, según el ente el Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 7,14% durante el segundo trimestre del año en curso, con respecto al mismo periodo de 2025.

Asimismo, el BCV señaló que el país llegó a veintiún (21) trimestres continuos en los que se registra un incremento en la actividad económica.

Hay que señalar que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en abril que luego de años de ruptura, el Gobierno restableció las relaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recordemos que el pasado 30 de abril, la Jefa de Estado también realizó un aumento a 240 dólares al cambio oficial del denominado "ingreso mínimo integral", el cual está conformado por: salario mínimo nacional, el bono de alimentación o cestaticket y el bono de guerra económica.

¿Cómo hacer la conversión del dólar a otras monedas?

Ingresa a este link del portal 2001 online para realizar la conversión de la monedas de estos países (México, Colombia, Perú, Guatemala, República Dominicana y Chile) con respecto al dólar.