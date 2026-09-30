Delta Air Lines planea retomar operaciones en Venezuela después de nueve años

Después de nueve años de ausencia, Delta Air Lines planea retomar operaciones aéreas en Venezuela. La noticia fue revelada durante la Cumbre de Líderes de Aerolíneas de CAPA para América Latina y el Caribe, celebrada en Panamá.

Aunque no fijaron una fecha para el retorno, Alex Antilla, vicepresidente de Delta, expuso las posibilidades de pisar una vez más suelo venezolano, considerado como un puente potencial de crecimiento en los próximos años.

Para Antilla, el mercado venezolano alcanzó, en su momento, un nivel similar al colombiano; sin embargo, con el tiempo fue descendiendo. Desde la perspectiva de Delta, esa diferencia representa una oportunidad de expansión.

Por su parte, la aerolínea trabajaba en los alineamientos necesarios para un eventual regreso al país. A pesar de sus intenciones, los daños ocasionados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio atrasan el proceso de gestión de la empresa.

Hasta el momento, no han confirmado la ruta con la cual operarían en Venezuela. Cabe destacar que, en septiembre de 2017, Delta suspendió su conexión entre Atlanta y Caracas.