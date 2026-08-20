Corporación Bel inaugura JAC Naguanagua y lanza oficialmente "Mundo Bel" con un evento inmersivo y tecnológico

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En un evento de gran trascendencia para el desarrollo económico e industrial del país, la Corporación Bel celebró la inauguración oficial del nuevo concesionario JAC Naguanagua y el lanzamiento de su más ambicioso ecosistema multisectorial de soluciones comerciales: Mundo Bel.

El evento, realizado en las instalaciones de JAC Naguanagua, destacó por ser una experiencia netamente inmersiva y tecnológica, diseñada para que asistentes, aliados comerciales y medios de comunicación vivieran el portafolio de la marca en total realidad.

A través de un "Túnel de Experiencia" equipado con un circuito de pantallas LED y un despliegue de luces de alto nivel, los invitados observaron una presentación donde tuvieron la oportunidad de acercarse, tocar, ver y conocer de primera mano cada uno de los productos en exhibición.

Desde la maquinaria pesada y equipos agrícolas, hasta unidades de transporte, motocicletas de alto rendimiento y soluciones energéticas, el evento demostró en vivo la capacidad operativa del grupo. Este despliegue dejó un mensaje claro: Mundo Bel es un ecosistema sólido y completo, que cuenta con todo lo necesario para que los sectores productivos de Venezuela, en todos sus niveles, puedan desarrollar y potenciar sus operaciones sin interrupcione

JAC Naguanagua: Expansión de infraestructura y respaldo posventa

La apertura de la sede en Naguanagua amplía la sólida presencia de la marca en el estado Carabobo, sumándose a las ubicaciones estratégicas de La Florida y Avenida Bolívar en Valencia. En conjunto, esta red genera más de 300 empleos directos e indirectos en la región y respalda una comercialización que proyecta elevarse de 400 a 700 unidades mensuales para el último trimestre del año.

Durante el encuentro, el Sr. Sergio González Martín, presidente de la Corporación Bel y JAC Motors Venezuela, junto a Luis Cano, director de JAC Carabobo, destacaron las tres modalidades comerciales clave de la marca: compra directa (facilidades de importación para renovación de flotas), entrega inmediata (disponibilidad física en concesionarios) y programas de compra adaptados a las capacidades de cada persona o empresa.

“Nuestras nuevas sucursales como JAC Naguanagua están basadas prioritariamente en la posventa. Una marca no es solo importar y vender; exige talleres, repuestos, mecánicos capacitados y atención constante. Con 21 años de historia en Venezuela, respaldamos nuestros vehículos JAC con una garantía única de 10 años o 150.000 kilómetros en vehículos de pasajeros y de 100.000 kilómetros en vehículos comerciales” — Luis Cano, director de JAC Carabobo.

Mundo Bel: Ecosistema productivo de soluciones tropicalizadas

De manera complementaria a la línea de vehículos JAC, la Corporación Bel develó oficialmente la plataforma Mundo Bel, un innovador proyecto diseñado por expertos venezolanos orientados a solucionar requerimientos del sector industrial, agropecuario, comercial y energético a través de sus líneas de negocio:

Bel Project: Desarrollo de proyectos especiales y modificación/adaptación de vehículos para la industria.

Bel Equipos: Montacargas, elevadores, barredoras industriales y ventilación industrial.

Bel Maquinarias: Retroexcavadoras, cargadores frontales (payloaders), motoniveladoras, excavadoras, miniexcavadoras y minicargadores.

Tractores Bel: Tractores adaptados al campo venezolano con facilidades de pago.

Bel Energy (Soluciones Energéticas): Paneles solares, baterías, inversores y plantas eléctricas, destacando el sistema 'Catatumbo' ajustado a la demanda de cada hogar.

Bel Marine (Soluciones Náuticas): Motores fuera de borda de 5 HP a 75 HP para pesca, comercio y recreación.

Belbus (Transporte de Pasajeros): Autobuses de 15 a 60 puestos en diversas configuraciones.

Bel Motos, Trimotos y ATV: Motocicletas de paseo, enduro y trabajo (150cc a 350cc); motocarros de carga, furgón, cisterna y transporte; así como la línea de cuatrimotos LINHAI (50cc a 1.000cc).

Simplicidad mecánica y tropicalización

El pilar diferenciador de Mundo Bel es la tropicalización técnica de sus equipos, priorizando tecnologías 100% mecánicas (Euro 0) para ofrecer mayor resistencia al combustible local, sencillez operativa y menores costos de mantenimiento. Además, ejecutan "ejercicios de campo" probando maquinarias directamente en fincas con productores antes de la compra, complementados con esquemas corporativos de alquiler de flotas con soporte técnico anual.

Visión de futuro y expansión nacional

La visión estratégica de este proyecto es liderada por el Sr. Sergio González, presidente de la Corporación Bel, quien reafirma un compromiso profundo con la producción nacional ofreciendo herramientas y soluciones reales diseñadas específicamente para las exigencias de nuestra geografía y nuestra gente.

Este evento en Carabobo marca solo la primera etapa. Lo próximo en la hoja de ruta de la corporación es seguir expandiendo este ecosistema por todas las ciudades de Venezuela, aprovechando la infraestructura de JAC (que ya suma 75 vitrinas a nivel nacional), con próximas aperturas previstas en El Tigre, El Vigía y San Cristóbal.

Toda esta fase de expansión cuenta con la garantía, la solidez y el respaldo de los 21 años de trayectoria de la Corporación Bel, un grupo empresarial que sigue apostando firmemente por el desarrollo y el futuro del país.