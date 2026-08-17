Bloque DEARMAS a la orden para producir textos y cuadernos escolares

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De cara al inicio del nuevo año escolar, Editorial Primavera (EP), una de las imprentas más modernas de Latinoamérica, reafirma su compromiso con la educación venezolana. Conscientes del IMPACTO ECONÓMICO DE LOS TERREMOS PARA EL ESTADO VENEZOLANO, esta filial del Bloque DEARMAS pone a la orden de las instituciones públicas y del Ejecutivo toda su infraestructura técnica y capacidad logística para la producción masiva de textos y cuadernos escolares A PRECIOS SOLIDARIOS

Con una capacidad instalada que permitió la impresión de 27 millones de piezas el último año, entre revistas, folletos y encartes publicitarios, Editorial Primavera cuenta con la tecnología de vanguardia necesaria para atender las demandas de una población estudiantil que requiere de insumos básicos para garantizar la calidad del proceso educativo en todos sus niveles: inicial, básica y media.

Nuestra sede de Guarenas es un centro de operación integral donde la tecnología, el personal calificado y la capacidad de producción a gran escala se unen para responder con puntualidad y estándares internacionales.

Nuestra solvencia no es solo técnica, es histórica. Entre los años 2012 y 2015 mantuvimos un acuerdo de cooperación con el sector público que permitió la producción y distribución a escala nacional de la Colección Bicentenaria, consolidando nuestra experiencia en grandes tirajes.

Confiamos en que en este momento coyuntural no se repitan “experimentos” de importación de materiales escolares que, directa o indirectamente, afectaron a la industria y a miles de hogares, cuyos integrantes forman parte de la mano de obra calificada del sector artes gráficas.

Finalmente, reiteramos que esta nueva propuesta se alinea con la visión del Bloque DEARMAS de aportar soluciones tangibles al desarrollo del país. Editorial Primavera se posiciona como el aliado estratégico ideal para optimizar los recursos destinados al sector educativo, asegurando que el libro y el cuaderno lleguen a las aulas en el momento preciso que el proceso de aprendizaje demanda, más aún en tiempos de reconstrucción del tejido económico nacional.