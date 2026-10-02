Bancamiga celebra el orgullo caraquista con su Tarjeta de Débito de los Leones del Caracas

Con motivo de rendir homenaje a la pasión deportiva y a la historia del béisbol venezolano, Bancamiga presentó la edición especial de su Tarjeta de Débito Mastercard con un diseño exclusivo inspirado en los Leones del Caracas.

Los fanáticos de los Leones cuentan a partir de ahora con una Tarjeta que en su parte frontal muestra el emblema del equipo, mientras en el borde lateral posee una hendidura semirredonda para que las personas con discapacidad visual puedan orientarse fácilmente al tacto mediante el sistema global Touch Card de Mastercard.

Para maximizar la seguridad de la fanaticada, los datos sensibles del titular se ubican exclusivamente en el reverso, reduciendo de forma significativa los riesgos de clonación o robo visual de información.

En una primera fase, la Tarjeta estará a disposición de los abonados y luego de todos los fanáticos en los encuentros que Leones realice en el Monumental, donde estará ubicado el Bancamiga Móvil para hacer la entrega.

Funcionalidad y alcance internacional

La Tarjeta de Débito Bancamiga Mastercard de Los Leones del Caracas mantiene todas las ventajas operativas y tecnológicas de este instrumento financiero:

Aceptación global: pagos en puntos de venta dentro y fuera de Venezuela en más de 120 países, así como retiros en cajeros automáticos internacionales.

pagos en puntos de venta dentro y fuera de Venezuela en más de 120 países, así como retiros en cajeros automáticos internacionales. Comercio electrónico y entretenimiento: facilidad para realizar compras en línea de manera ágil y suscribirse a plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Spotify.

facilidad para realizar compras en línea de manera ágil y suscribirse a plataformas de streaming como Netflix, Disney+ o Spotify. Pagos al instante: incorpora tecnología NFC (Contactless) y está tokenizada en Bancamiga Suite, lo que permite concretar transacciones con solo acercar el plástico o el dispositivo móvil al punto de venta.

Con esta edición dedicada a la franquicia con mayor número de campeonatos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Bancamiga reafirma su compromiso con el deporte, la inclusión y la cultura del país.