BAIC Venezuela impulsa su crecimiento con la inauguración de su segundo concesionario en Caracas

Caracas, septiembre de 2026 — BAIC (Beijing Automotive Industry Corporation), uno de los gigantes de la industria automotriz asiática con más de 67 años de trayectoria global y presencia en más de 50 países, continúa consolidando su expansión en el territorio nacional con la inauguración oficial de su nuevo establecimiento ubicado en Santa Mónica.



Durante la celebración de este nuevo punto en Caracas, Arturo Reyes, gerente de desarrollo de red para BAIC Venezuela, resaltó la importancia de esta incorporación y compartió su visión sobre el impacto de la firma en el país. «La puesta en marcha de esta sede en Santa Mónica representa un paso firme en nuestra misión de estar más cerca de los venezolanos. BAIC llegó hace año y medio apostando por una propuesta que combina innovación, calidad y un sólido respaldo internacional. Nuestro compromiso no es solo ofrecer vehículos confiables y de excelente calidad, sino brindar una experiencia de servicio integral que acompañe al conductor mucho más allá de la compra», expresó Reyes.

BAIC Santa Mónica operará bajo los estándares globales de la compañía, ofreciendo atención personalizada, soporte técnico especializado y disponibilidad inmediata de repuestos originales. Con esta inauguración, respaldada por Automotores Universal, la marca refuerza su propuesta de valor orientada a la accesibilidad, los planes de financiamiento y su promesa global: “Always be with you”.

BAIC Venezuela — Always be with you.

Acerca de BAIC. Fundada en 1958, BAIC Group es uno de los principales referentes de la industria automotriz en China y un actor clave en el mercado global. Con presencia en más de 50 países y 12 años consecutivos en la lista Fortune Global 500, la marca se distingue por su innovación, tecnología y compromiso con la movilidad sostenible.

En Venezuela, BAIC trabaja junto a Automotores Universal para ofrecer vehículos que combinan calidad, tecnología y confiabilidad.

Calle Simón Planas, cruce con Calle Arturo Michelena.

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