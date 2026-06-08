Austin Piñate: "Los apliques solares de Grupo Hammer son la solución definitiva para proyectos de exteriores"

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La arquitectura moderna y el paisajismo exigen soluciones que combinen estética vanguardista, alta durabilidad y, de forma indispensable, sostenibilidad ambiental. En respuesta a esta evolución del mercado venezolano, Hammer Iluminación presenta su innovadora gama de apliques solares para exterior, una propuesta diseñada para transformar por completo fachadas, jardines y terrazas sin depender del consumo eléctrico tradicional.

Esta línea destaca por su versatilidad técnica y su sofisticado diseño contemporáneo, entre los productos estrella se encuentran tres modelos clave que redefinen la iluminación residencial y comercial:

Solar Glass: Un aplique de diseño moderno fabricado en cristal y aluminio de alta resistencia, ideal para quienes buscan una estética limpia. Ofrece la flexibilidad de alternar entre luz blanca y luz cálida según la atmósfera deseada.

Un aplique de diseño moderno fabricado en cristal y aluminio de alta resistencia, ideal para quienes buscan una estética limpia. Ofrece la flexibilidad de alternar entre luz blanca y luz cálida según la atmósfera deseada. Solar One: Un dispositivo compacto y dinámico que incorpora tecnología CCT y opciones RGB, permitiendo bañar las paredes con una paleta de colores personalizada para eventos o ambientaciones específicas.

Un dispositivo compacto y dinámico que incorpora tecnología CCT y opciones RGB, permitiendo bañar las paredes con una paleta de colores personalizada para eventos o ambientaciones específicas. Solar Duo: Diseñado minuciosamente para proyectos arquitectónicos, este modelo proyecta un doble haz de luz inferior que resalta las texturas de las fachadas, sumando además la versatilidad de los sistemas CCT y RGB.

Todos estos equipos operan de forma automatizada, captan la energía del sol durante el día y se activan al caer la noche, eliminando por completo el cableado visible y las instalaciones complejas.

Austin Piñate, presidente de Grupo Hammer, compartió su visión sobre el impacto de este producto en el sector del diseño exterior; “Nuestra línea de apliques solares nace para cubrir una demanda real de innovación en el paisajismo y diseño de jardines en Venezuela. Queremos que arquitectos, constructores y familias puedan desarrollar proyectos exteriores ambiciosos, sabiendo que cuentan con una gama diversa, robusta y con cero consumos eléctricos. Este es un paso firme hacia el futuro de la iluminación inteligente".

La diversidad de la marca permite que cada producto se adapte orgánicamente a caminerías, muros perimetrales o áreas de piscina, garantizando resistencia a la intemperie y un rendimiento óptimo a largo plazo.

No dejes tus espacios exteriores en la oscuridad ni te limites por cableados obsoletos. La combinación perfecta entre tecnología ecológica, elegancia y ahorro energético ya está disponible en Venezuela de la mano de los expertos. Transforma tu hogar o proyecto comercial ahora Visita las redes oficiales de @hammer_vzla o contacta a sus distribuidores autorizados para conocer todo el catálogo y adquirir la iluminación exterior que tus espacios merecen.