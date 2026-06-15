Austin Piñate impulsa la modernización de entornos exigentes en Venezuela con la tecnología hermética de Hammer Iluminación

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La búsqueda por dejar atrás los espacios grises o mal iluminados ha llevado a las empresas y hogares venezolanos a buscar soluciones que unan resistencia y diseño. En respuesta a esta necesidad de actualización, Grupo Hammer ofrece al mercado su luminaria Water Proof, un sistema de la línea Hammer Iluminación concebido para transformar radicalmente la estética y el consumo energético en lugares expuestos a condiciones rigurosas.

A diferencia de las pantallas tradicionales que sufren con la humedad o el polvo, este modelo de 1,20 metros cuenta con una robusta certificación IP65. Su versatilidad técnica le permite operar en ambientes severos de hasta -40 °C como cavas de refrigeración industrial bajo potencias de 18W, 36W y 45W, además de generar una luz fría de 6500K con un Índice de Reproducción Cromática del 80%, operando en un rango de voltaje de 85V a 277V que asegura estabilidad frente a las condiciones eléctricas locales.

Austin Piñate, presidente de la organización, destaca la ventaja de incorporar estos equipos listos para instalar gracias a su sistema de ganchos, agregando que "para modernizar un espacio, la clave es usar equipos resistentes pero estéticos”, recomendando la instalación de las luminarias “Water Proof en oficinas, estacionamientos, locales comerciales y exteriores. Por su bajo precio, ligereza y sus 40,000 horas de vida útil, es la inversión ideal para renovar áreas amplias sin preocuparse por gastos de mantenimiento".

Con una propuesta enfocada en la Tendencia Hammer, la marca busca acelerar la renovación arquitectónica del país eliminando las trabas de importación a través de un stock permanente.