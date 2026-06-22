Austin Piñate destaca la sólida trayectoria de Hammer Iluminación en el desarrollo de infraestructuras urbanas e íconos venezolanos

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La modernización de los espacios públicos y recreativos continúan avanzando en el territorio nacional mediante la ejecución de proyectos de ingeniería lumínica de gran escala.

En esta oportunidad, Hammer Iluminación, desarrollo un proyecto técnico del sistema de alumbrado exterior en el Parque Caribe - Playa Cangrejo, ubicado en Lechería, estado Anzoátegui; Convirtiendo este espacio recreativo en un punto de referencia de los proyectos y ejecuciones realizadas por el equipo multidisciplinario de Grupo Hammer.

Para el desarrollo de esta obra de infraestructura, el equipo de ingenieros de la marca llevó a cabo la instalación estratégica de un bloque de 36 reflectores de alta gama pertenecientes al modelo Night Sport de 600W. Este producto consolidado de la compañía, está fabricado específicamente para soportar las exigencias operacionales de entornos abiertos expuestos al salitre, la humedad y el desgaste ambiental costero.

Alta ingeniería aplicada al rendimiento lumínico

El uso de los reflectores Night Sport de 600W responde a un análisis de eficiencia energética y cobertura espacial. Cada unidad integra tecnología LED de última generación orientada a generar una proyección de luz blanca y de alta nitidez, optimizando de manera sustancial la visibilidad periférica en grandes áreas de terreno.

El diseño de su estructura exterior, robusta y con altos estándares de disipación térmica, previene las caídas bruscas de rendimiento por calentamiento prolongado, un aspecto crítico para garantizar la operatividad continua durante las jornadas nocturnas.

La disposición y los ángulos de apertura de los equipos fueron calculados milimétricamente para brindar una iluminación uniforme que abraza el entorno costero, permitiendo que tanto la comunidad como los deportistas locales hagan uso del parque bajo condiciones de confort visual absoluto.

Un hito en la transformación de los entornos públicos

Austin Piñate, presidente de Grupo Hammer, destacó la relevancia de mantener la disponibilidad de estos equipos y su impacto directo en el sector social y comercial del Oriente de Venezuela, agregando que "con la ejecución técnica de obras como la del Parque Caribe en Play Cangrejo, reafirmamos la capacidad instalada que poseemos en Hammer Iluminación para asumir proyectos urbanos y deportivos de gran envergadura. El reflector Night Sport de 600W no es solo un producto de alta resistencia para el clima playero; es una solución que transforma de manera inmediata la dinámica de las comunidades, dotando a los estados de infraestructuras dignas que impulsan el talento local y el sano esparcimiento".

La culminación de estos trabajos técnicos en el estado Anzoátegui ratifica la presencia de la corporación como un aliado estratégico en el suministro de soluciones de ingeniería eléctrica y proyectos de iluminación masiva a nivel nacional, consolidando su lema de iluminar con calidad el futuro productivo del país.