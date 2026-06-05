Altitude inaugura en Caracas un innovador gimnasio premium 24 horas

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CARACAS, VENEZUELA. – Con un exclusivo evento que reunió a personalidades del entretenimiento, creadores de contenido y destacados profesionales del deporte, se llevó a cabo la gran inauguración de la nueva sede de Altitude en La Castellana, Caracas. Bajo el lema "Altitude: entrenamiento de altura", este nuevo espacio llega para redefinir el estándar del bienestar y el entrenamiento de alto rendimiento en la capital.

La marca, que ha consolidado un rotundo éxito en el occidente del país gracias a sus tres reconocidas sedes en Maracaibo —Plaza 72, La Lago y Los Olivos—, continúa su ambicioso plan de expansión nacional. Tras conquistar el mercado zuliano y marcar pauta con proyectos en Santa Elena de Uairén, Altitude llega a la ciudad capital para ofrecer un gimnasio premium con infraestructura vanguardista que integra áreas de musculación con equipos de última generación, CrossFit, boxeo y canchas de pádel listas para la acción.

Pensando en la comodidad integral de sus miembros, las instalaciones cuentan con un área de baby gym completamente acondicionada, ideal para que las madres puedan dejar a sus hijos en un espacio seguro mientras entrenan. Fiel a su promesa de exclusividad, la sede operará las 24 horas del día y dispondrá de servicio de valet parking exclusivo.

Una velada repleta de estrellas y grandes marcas

La conducción del evento estuvo a cargo de la reconocida animadora Adriana Marval, quien contagió de energía a los asistentes durante el recorrido por las imponentes instalaciones. La inauguración se convirtió en el punto de encuentro de diversas personalidades del mundo fit, modelos y reconocidos influencers, quienes compartieron sus impresiones y disfrutaron del ambiente de este nuevo gimnasio de lujo.

La velada contó con el respaldo de importantes aliados comerciales que enriquecieron la experiencia de los invitados. La prestigiosa marca Dezuca vistió formalmente al staff del gimnasio con el diseño de sus uniformes, mientras que el toque refrescante y saludable de la noche estuvo a cargo de los deliciosos helados de yogur de Mykonos.

Asimismo, los asistentes interactuaron con el stand de suplementos nutritivos de Nutri Oasis, conociendo las mejores opciones para optimizar el rendimiento físico, y contaron con la destacada presencia de JAC Motors de Venezuela(sedes San Ignacio y Margarita), aliando la potencia automotriz con el estilo de vida activo y premium que promueve Altitude, todo esto bajo la producción y relaciones públicas de Omaraliv Márquez y Edgardo Castro.

Con esta apertura, Altitude consolida su red de gimnasios en el país y abre sus inscripciones formales para quienes deseen elevar sus metas en el spot más exclusivo de Caracas. Para más información sobre membresías y planes, los interesados pueden ingresar a sus canales digitales en Instagram a través de @altitudegym.ccs.