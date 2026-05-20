Alimentos Kiri se presenta en FENAVI 2026 como principal productor Avícola del Occidente del país

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Con una delegación de casi 70 participantes, el grupo empresarial ratifica su compromiso con la alimentación del futuro. En la actualidad, el mismo es el responsable del 8% de la producción de pollo y del 4% de huevos a nivel nacional, teniendo un crecimiento exponencial en dichos rubros. Este éxito está relacionado con el mejoramiento continuo y la capacitación permanente a sus colaboradores, quienes tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias organizadas por la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela.

Este encuentro reunió a las principales empresas avícolas del país, donde Alimentos Kiri se posiciona como líder en la producción del occidente. Entre innovación, tradición y visión, la organización consolidó una destacada participación en el XII Congreso Nacional de Avicultura, un evento realizado del 06 al 09 de mayo del 2026 en la ciudad de Caracas, convirtiéndose en uno de los encuentros más relevantes para el fortalecimiento del sector.

Durante cuatro días, el stand de la marca se convirtió en un punto de encuentro para productores, aliados comerciales, especialistas e invitados, quienes pudieron conocer de cerca la calidad, trayectoria e innovación que distinguen a la marca. La presencia de sus expertos, permitió generar espacios de asesoría técnica e intercambio de conocimientos orientados al crecimiento y modernización de la industria.

Uno de los momentos más significativos del congreso se vivió el jueves 07 de mayo, durante el acto de exaltación al Salón de la Fama de la Avicultura Nacional, a través del reconocimiento otorgado al progenitor y mentor de la junta directiva del grupo empresarial, el Sr. Luis Guillermo Bohórquez Rincón, quien fue distinguido por su trayectoria, liderazgo y aporte ejemplar al sector. Un homenaje cargado de orgullo y admiración que reafirma el legado de excelencia y compromiso que inspira a toda la familia Kiri.

La experiencia también estuvo acompañada de degustaciones de los productos insignia y la participación de los personajes de la marca, quienes aportaron dinamismo, cercanía y alegría a cada jornada, fortaleciendo la conexión con los asistentes.

La participación de Alimentos Kiri en FENAVI 2026 representó una oportunidad para seguir construyendo alianzas, impulsando el aprendizaje y fortaleciendo la alimentación del futuro.