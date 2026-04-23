Segunda edición de carrera nocturna en Baruta contó con más de mil corredores

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El municipio Baruta se consolidó una vez más como el epicentro deportivo de la ciudad de Caracas con la realización de la segunda edición de la carrera Match & Run 5K. El evento, que recorrió las principales arterias viales de la entidad mirandina y que logró reunir a más de mil participantes.

Con la participación de 800 inscritos y más de 220 corredores independientes, la Match & Run 5K impuso un hito en la dinámica deportiva de Caracas. La Plaza Alfredo Sadel sirvió como punto de encuentro para una jornada que premió 13 categorías y destacó por el civismo de los asistentes.

Un circuito seguro y de alto nivel

La autoridad única de Las Mercedes, Miguel Castejón, destacó el éxito de la convocatoria, resaltando que la ruta abarcó las avenidas Nicolás Copérnico, La Trinidad, Roraima, Lomas Altas, Kemal Atatürk, Intercomunal y Orinoco. Para garantizar la integridad de los corredores, se activó un operativo conjunto entre funcionarios de PoliBaruta, la Policía Nacional Bolivariana, la Policía de Miranda y Protección Civil.

"Hemos creado un hito en la ciudad; estamos frente a una dinámica única en todo el país", afirmó Miguel Castejón durante la actividad, subrayando que el objetivo principal es mejorar la calidad de vida tanto de los residentes baruteños como de quienes visitan el municipio para disfrutar de su oferta social y deportiva.

Ganadores

Femenino Juvenil:

María Venezia Arrioka Gil - 00:29:53 Luisa Figueroa - 00:30:26 Arianna Stolk - 00:31:20

Femenino libre:

Yaniuska Jimenez - 00:17:20 Stephanie Nanez - 00:18:00 Sara Ramírez - 00:20:32

Juvenis masculino:

Yamal Gudino - 00:18:04 Johnny Aldana - 00:18:12 Mario Cappelli - 00:20:45

Masculino libre: