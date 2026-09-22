Picketour Venezuela impulsa la disciplina y apuesta a su crecimiento en el país

El auge del pickleball en el país después de la pandemia impulsa la creación de Pickletour Venezuela, una iniciativa que lideran Gonzalo Torres y Frank Penoth directores del proyecto que tienen como objetivo de ofrecer una estructura competitiva para una comunidad que cada vez suma más jugadores.

La organización ya acumula más de seis torneos y establece una hoja de ruta para continuar con el desarrollo de la disciplina en el país. Según explica Penoth, sus estimaciones apuntan a que cerca del 1% de la población venezolana ya tiene algún vínculo con el pickleball. Además, calcula un crecimiento cercano al 15% entre una competencia y otra.

Una estructura que toma forma

Pickletour Venezuela también apuesta por ordenar la actividad competitiva. Su plataforma registra los resultados de los participantes y muestra los rankings de los jugadores de manera automatizada.

Esta herramienta permite llevar un seguimiento de la evolución de los competidores y establecer una referencia para quienes forman parte de los diferentes torneos. La iniciativa también cuenta con una alianza con DUPR, plataforma estadounidense que permite validar los rankings venezolanos dentro de un sistema con alcance internacional.

El reto que aparece fuera de la cancha

El aumento de participantes también plantea nuevos desafíos para Pickletour Venezuela. La disponibilidad de canchas todavía resulta limitada en Caracas, mientras ciudades como Maracay cuentan con una infraestructura más amplia para la práctica de la disciplina.

Para los directores de la iniciativa, el crecimiento de la comunidad necesita espacios que permitan atender la demanda y ampliar las posibilidades de competencia.

Una comunidad que abre nuevas puertas

La propuesta de Pickletour Venezuela no se limita al aspecto competitivo. Torres y Penoth destacan el carácter social e inclusivo del pickleball, una disciplina que reúne a jugadores de diferentes edades y niveles de experiencia.

La comunidad incluye desde jóvenes de 13 años hasta personas de 76 años, lo que permite que los torneos también funcionen como espacios de encuentro y convivencia.

Una competencia para todos

Pickletour Venezuela cuenta con 16 categorías que van desde principiantes hasta niveles avanzados, además de modalidades masculinas, femeninas, dobles mixtos y para personas en silla de ruedas. Torres destaca que el deporte permite una participación femenina al máximo nivel, gracias a una dinámica que prioriza la técnica y la habilidad.

En las categorías avanzadas, la competencia también incluye premios económicos, mientras que los nuevos jugadores pueden registrarse en DUPR para comenzar a medir su rendimiento y conocer su nivel.

El circuito tiene como próxima parada Maracay, del 25 al 27 de septiembre, con el torneo por equipos Pickle Tour Teams. Luego llegan las citas en Carora y Valencia. Torres también resalta el crecimiento de los semilleros infantiles y juveniles en el interior del país, impulsados por la disponibilidad de grandes complejos deportivos.