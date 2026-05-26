Tragedia en el ring: Fallece el luchador 'Piloto Suicida' tras una aparatosa caída en Ciudad Juárez

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Una densa nube de dolor y conmoción se ha posado sobre el pancracio nacional. Lo que debía ser una noche de adrenalina, llaves y aplausos en la Arena Internacional de Ciudad Juárez se transformó en una auténtica tragedia de la vida real, recordándole de la forma más cruel a la fanaticada que, arriba del ring, los atletas se juegan la vida en cada movimiento.

José Calzada Salazar, el hombre detrás de la máscara de "Piloto Suicida", falleció a los 56 años de edad en plena función dominical. El veterano luchador, respetado en el circuito independiente y con una trayectoria que respaldaba su lona recorrida, no logró sobrevivir a las graves lesiones provocadas por un accidente en el encordado.

El terrible suceso ocurrió durante el desarrollo de la cartelera del domingo por la noche. Según los reportes de los testigos y las autoridades locales, "Piloto Suicida" se dispuso a ejecutar una maniobra de alta peligrosidad, buscando conectar un espectacular vuelo de espaldas desde la tercera cuerda hacia la zona fuera del ring.

Lamentablemente, la ejecución no salió como se tenía prevista. El veterano esteta no logró dar el giro completo ni el impulso necesario, lo que provocó una aparatosa caída libre en la que su cabeza se estrelló de manera seca y directa contra el piso del recinto.

Conmoción en los encordados

A pesar de la rápida intervención de los cuerpos de auxilio y de la consternación de sus compañeros de profesión, quienes de inmediato solicitaron la asistencia médica en el área del ring, el fuerte impacto en el cráneo resultó fatal de forma casi instantánea para Calzada Salazar.

La Arena Internacional, escenario de innumerables batallas y algarabía, quedó en absoluto silencio tras el siniestro. Los restos de José Calzada Salazar serán velados por sus familiares y miembros del gremio luchístico, quienes hoy despiden a un guerrero que entregó hasta el último aliento al deporte de los costalazos. Descance en paz.