Sabastian Sawe rompe los límites en el maratón de Londres y logra marca histórica

El mundo del deporte se rinde ante una nueva leyenda y su nombre es Sabastian Sawe. El atleta keniata se convierte en el primer hombre capaz de completar los 42,195 km del maratón de Londres en menos de dos horas. Una marca que muchos habían perseguido en el pasado y que ahora solo está en manos del africano.
Sawe alcanzó la meta del popular maratón que se realiza en suelo inglés en tan solo una hora con 59 minutos y 30 segundos (1:59:30). Esto supone un tiempo tan impresionante que deja como algo "simple" la marca de Kelvin Kiptum, quien en 2023 había hecho un tiempo de dos horas y treinta y cinco segundos (2:00:35).
Aunque para muchos poco más de un minuto de diferencia parezca un corto tiempo, lo cierto es que en este tipo de discilplinas es un abismo de distancia. A partir de ahora lo hecho por Sawe será visto como una gesta "imposible" que muchos intentarán superar, pero que solo el tiempo dirá quien será capaz de emular tal puesta en escena que desafía las leyes de las capacidades humanas.
Por si fuera fuera poco lo conseguido por Sawe, en la rama femenina también hubo hazaña y récord en Londres. Tigst Assefa rompió su propia marca y terminó los 42k en dos horas con quince minutos y cuarenta segundos (2:15:40). La etíope ya era la mujer más rápida en esta modalidad pero con su tiempo hecho en la capital de Inglaterra redujo 10 segundos en la competencia que solo incluye competidoras femeninas.