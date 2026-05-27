Enhanced Games: ¿Cuánto dinero repartieron y qué sustancias se usaron en las "Olimpiadas del dopaje"?

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Los Enhanced Games o como se dieron a concer en las redes sociales, las "Olimpiadas del Dopaje", debutaron este fin de semana en Las Vegas con atletas autorizados a competir utilizando sustancias para mejorar el rendimiento.

La competencia se realizó el pasado 24 de mayo en el Resorts World Las Vegas en Nevada, Estados Unidos, el cual reunió a más de 40 deportistas en pruebas de natación, atletismo y levantamiento de pesas bajo supervisión médica y con premios millonarios para quienes rompieran marcas mundiales.

Entre los principales impulsores del proyecto figuran nombre como Donald Trump Jr., el empresario australiano Aron D’Souza y figuras vinculadas al sector tecnológico como Peter Thiel y Christian Angermayer, quienes señalaron que el evento es una alternativa al modelo olímpico tradicional.

Único récord del mundo que se rompió

El hombre de la jornada en Las Vegas fue el nadador griego Kristian Gkolomeev, quien registró 20.81 segundos en los 50 metros libre, y le permitió bajar el récord de mundo en la distancia por 0.07 segundos. Aunque, hay que destacar que Comité Olímpico Internacional (COI) no reconocerá el cronono como marca oficial debido al uso de sustancias dopantes.

Según el reporte final de los Enhanced Games se quebraron 13 marcar personales; diez en natación y tres en levantamiento de pesas.

Críticas a los Enhanced Games

El Comité Olímpico Internacional (COI) calificó este martes la competencia de "irresponsable e inmoral", mientras que la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) advirtió que el formato puede normalizar el uso de sustancias prohibidas y enviar un mensaje peligroso a jóvenes atletas.

Premios que se ofrecioron

Según el medio de comunicación Euro News, los atletas competían por 250.000 dólares por cada victoria y una prima de 1 millón de dólares por batir un récord mundial. "Hemos entrado en la cultura dominante", afirmó el director ejecutivo de los Enhanced Games, Maximilian Martin. "Hemos venido para quedarnos. Esta noche hemos cambiado el mundo".

La jornada al final repartió un total de 7.000.000 de dólares: El que más recaudó fue Kristian Gkolomeev con $1.5 millones, seguido de Cody Miller con 500.000 dólares y cuatro ganadores de pruebas con 375.000 dólares.

Qué sustancian se aprobaron y cómo se suministraron

La BBC señaló que los organizadores no le permitieron documentar la preparación ni tampoco los nombres de las sustancias, pudieron conocer que las preparaciones se realizaron en un hospital clínico a 30 minutos de Las Vegas mediante "protocolos de mejora" personalizados con fármacos aprobados por la Agencia de Medicamentos y Alimentos de EE.UU (FDA, por sus siglas en inglés), pero estrictamente vetados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA/WADA).

El reporte oficial de consumo entre los atletas participantes arrojó las siguientes cifras: