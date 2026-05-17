Conor McGregor regresa al octágono ante Max Holloway en UFC 329

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La espera ha terminado para los fanáticos de los deportes de contacto. En un anuncio que sacudió las redes sociales y paralizó al mundo de las artes marciales mixtas, el presidente de la UFC, Dana White, confirmó que la máxima estrella en la historia de la organización, Conor "The Notorious" McGregor, está oficialmente de vuelta.

El peleador irlandés pisará la lona de la UFC por primera vez desde su última aparición en el lejano 2021. Su rival para este histórico retorno será nada menos que el exmonarca de las 145 libras y favorito de la afición, Max "Blessed" Holloway. El épico combate estelar formará parte de la cartelera de UFC 329, programada para el próximo 11 de julio.

El regreso de McGregor representa un bálsamo mediático y económico para la empresa. Desde que sufriera una aparatosa fractura de tibia y peroné en su trilogía contra Dustin Poirier en julio de 2021, el futuro del "Notorious" dentro de la jaula había estado rodeado de misterio, falsas alarmas, grabaciones de películas y constantes debates sobre su motivación para volver a someter su cuerpo al riguroso entrenamiento de élite.

Con cinco años de inactividad profesional a sus espaldas, McGregor regresa no solo a reclamar su trono como el rey del Pay-Per-View (pago por evento), sino a demostrar que todavía tiene las herramientas competitivas para medirse a los nombres más peligrosos de la actualidad.

Cuentas pendientes: La revancha 13 años después

El emparejamiento contra Max Holloway añade una narrativa impecable a la cartelera de julio. No se trata de una pelea fortuita; es la secuela de un choque que tuvo lugar en agosto de 2013, cuando ambos eran jóvenes promesas que buscaban hacerse un nombre en la división de peso pluma. En aquella ocasión, un McGregor en ascenso se llevó la victoria por decisión unánime a pesar de haberse roto el ligamento cruzado anterior durante el combate.

Hoy, la historia es completamente distinta:

McGregor llega como el primer doble campeón simultáneo en la historia de la compañía, transformado en un fenómeno cultural global.

Holloway se presenta consagrado como una leyenda absoluta del deporte, dueño de algunos de los récords de golpeo más impresionantes de la UFC y viviendo una segunda juventud profesional llena de actuaciones memorables.

LaInternational Fight Week de julio suele ser el escenario donde la UFC tira la casa por la ventana, y la inclusión de McGregor asegura que UFC 329 se convierta de inmediato en uno de los eventos más lucrativos y vistos en la historia del deporte. Las proyecciones de venta de entradas y de derechos televisivos ya han comenzado a dispararse a minutos del anuncio oficial de Dana White.

El "Mac" está de regreso, la jaula está lista y el próximo 11 de julio el mundo entero sintonizará para ver si el mito de Conor McGregor puede revivir ante uno de los guerreros más implacables que jamás haya pisado el octágono.