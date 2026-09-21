Efraín Osorno mantiene en ascenso internacional al snowboard venezolano

El venezolano Efraín Osorno continúa consolidando su trayectoria internacional como primer snowboarder profesional de Venezuela. Y aún más allá en todo sur América. Con licencia activa de la Federación Internacional de Ski y Snowboard (FIS), bajo el código 1920011, y el respaldo de la Asociación Venezolana de Ski, el atleta mantiene firme su objetivo de competir en el circuito mundial y avanzar hacia una posible clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 y 2034

Su resultado más destacado y reciente se produjo el 27 de febrero de 2025, cuando conquistó el sexto lugar en el Freeride World at Snowbird, Utah. Esta actuación confirmó el progreso mostrado durante 2024, temporada en la que finalizó noveno en Solitude y decimocuarto en Snowbird, dentro del circuito Freeride World Tour.

Invitación oficial en EEUU

Osorno también participó en una competencia de snowboardcross celebrada en Steamboat y recibió una invitación oficial al Campeonato Nacional 2024 de la United States of America Snowboard and Freeski Association (USASA), reconocimiento que fortaleció su presencia dentro del exigente escenario competitivo estadounidense.

Nacido en Valencia, estado Carabobo, y radicado actualmente en Farmington, Utah, Osorno se ha convertido en un referente para una nueva generación de deportistas venezolanos. Su camino resulta especialmente significativo por desarrollarse en una disciplina con poca tradición en Venezuela y que exige preparación permanente en escenarios internacionales.

El futuro inmediato del snowboarder estará enfocado en fortalecer su nivel competitivo, sumar experiencia y buscar nuevas oportunidades dentro de las modalidades freeride y boardercross. Su meta de llegar al ciclo olímpico de 2030 y 2034 representa el mayor desafío de una carrera construida sobre la disciplina, la perseverancia y el orgullo de llevar la bandera venezolana a las montañas del mundo.