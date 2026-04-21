¿Cuándo es el Draft de la NFL y a qué hora verlo en Venezuela?

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Por Andrea Matos Viveiros

Las estrellas del mañana están a punto de cambiar la historia del fútbol americano… ¿ya sabes quién será la primera selección? Descúbrelo este sábado 25 de abril por la señal abierta y exclusiva de Meridiano Televisión.

El espectáculo donde nacen las leyendas

El NFL Draft 2026 arranca en Pittsburgh, Pensilvania, reuniendo a los talentos más prometedores del fútbol americano colegial en el evento que define el futuro de la liga. Durante este proceso, los 32 equipos seleccionan a sus nuevas figuras, siguiendo un orden inverso al desempeño de la temporada pasada, lo que garantiza mayor competitividad.

Las Vegas Raiders encabezan la primera ronda, seguidos por New York Jets y Arizona Cardinals, en una lista que promete movimientos estratégicos, intercambios de picks y decisiones que pueden cambiar el rumbo de cada franquicia.

Además, equipos como Los Angeles Rams, Dallas Cowboys y Cleveland Browns han modificado el orden tradicional tras importantes canjes, añadiendo aún más expectativa a cada selección.

No te pierdas este momento histórico. Vive el NFL Draft 2026 este sábado 25 de abril a las 12:00 m, en vivo y en exclusiva por señal abierta. También disfrútalo en HD por Simpleplus, InterGo, NetUno Go o Aba TV Go. Solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.