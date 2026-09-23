Candidatos para los playoffs de la NHL 2026-27

El analista sénior de NHL.com, Dan Rosen, presentó su lista semanal de candidatos a la postemporada, identificando a los equipos con mayor proyección para romper barreras y asegurar su boleto a la lucha por la Stanley Cup en la campaña 2026-27. Tras quedar fuera en la contienda anterior debido al desgaste físico y bajas clave, varias franquicias han reestructurado sus plantillas para asumir un papel protagónico desde la fase regular.

Entre las franquicias destacadas por Rosen, los Florida Panthers figuran como el principal candidato en la División Atlántica. Tras sufrir la ausencia de Aleksander Barkov por lesión la temporada pasada y el desgaste acumulado de tres finales consecutivas, el equipo de Florida recupera a su capitán sano e incorpora la agresividad de Brady Tkachuk junto a su hermano Matthew. Además, la llegada del guardameta Jacob Markstrom refuerza la portería para asegurar un retorno sólido a la postemporada.

Principales candidatos para los playoffs de la NHL en la temporada 2026-27

En la División Metropolitana, los Washington Capitals emergen como otra de las fuerzas llamadas a consolidarse en la cima. Pese a registrar 95 puntos el año pasado, la alta exigencia de la división los dejó fuera de los playoffs. Con la llegada de delanteros como Alex Tuch, Jordan Kyrou y Boone Jenner, sumada a la imponente presencia física del grupo y la experiencia de Alex Ovechkin, la franquicia capitalina apunta a superar la barrera de las 100 unidades.

El reajuste de la liga hacia un calendario de 84 partidos aumentará la exigencia sobre los planteles. Con la resurgencia de equipos de peso como Florida y Washington, la batalla por los cupos de comodín desplazará inevitablemente a contendientes que lograron clasificar en el curso anterior, reconfigurando el panorama competitivo de la Conferencia Este.