Venezuela rompe barreras en Torún: Padrino y Gómez imponen nuevos récords nacionales

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El atletismo venezolano escribió este viernes una página inédita en su historia técnica. Durante la jornada inaugural del Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta que se celebra en el Kujawsko-Pomorska Arena de Torún, los corredores Kelvis Padrino y Javier Gómez pulverizaron, en menos de media hora, el récord nacional de los 400 metros planos.

La proeza comenzó en la quinta serie de la primera ronda. El aragüeño Javier Gómez detuvo el cronómetro en 46.96 segundos, convirtiéndose en el primer venezolano en bajar la barrera de los 47 segundos en esta modalidad bajo techo. Con este registro, Gómez borró la marca de 47.08 que ostentaba José Acevedo desde hace 18 años (Beijing 2008).

"Se trató de salir a marcar un ritmo y disfrutar. Esta carrera me deja físicamente marcado porque sé dónde estamos y adónde vamos este año", reflexionó Gómez tras su participación.

Padrino: Dueño absoluto de la distancia

Sin embargo, la alegría de Gómez fue efímera. En la siguiente serie, el anzoatiguense Kelvis Padrino demostró por qué es el vigente campeón sudamericano al rebajar aún más el tiempo, dejando una nueva marca nacional de 46.70 segundos.

Aunque el registro no fue suficiente para clasificar a las semifinales en el exigente nivel mundial, Padrino logra un hito de consistencia: ahora posee simultáneamente los récords nacionales de los 400 metros tanto al aire libre (45.05) como en pista cubierta (46.70).

"Tengo el dominio de los 400 metros en ambas condiciones; me da mucha felicidad que mi historia en el atletismo continúe extendiéndose", afirmó el oriundo de Pariaguán.

El sueño del relevo y la mirada en Yulimar

La acción para los venezolanos no se detiene. Este domingo, a las 5:48 a.m. (hora de Venezuela), la dupla récord de Padrino y Gómez se unirá a Ryan López y Axel Gómez para buscar un cupo en la final del relevo 4x400 metros.

Por otro lado, la expectativa nacional se traslada a este sábado, cuando la reina del triple salto, Yulimar Rojas, busque su cuarto título mundial frente a rivales de peso como la cubana Leyanis Pérez.

Toda la emoción de estas competencias, incluyendo el desempeño del velocista Bryant Álamo (quien finalizó quinto en los 60m con 6.70), puede disfrutarse en vivo a través de la pantalla de Meridiano TV, el canal de los especialistas en deporte.