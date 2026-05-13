Tragedia en el atletismo: Fallece la maratoniana Yebrgual Melese durante un entrenamiento

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad deportiva internacional se ha despertado con una noticia desgarradora. Yebrgual Melese, una de las figuras más constantes del fondo etíope, falleció este martes tras desplomarse inesperadamente mientras cumplía con su rutina de preparación física. La noticia fue confirmada oficialmente por la Federación Etíope de Atletismo, sumiendo en el dolor a compañeros y aficionados del running.

Melese, de 36 años, se encontraba en una fase de alta intensidad en sus entrenamientos. Su objetivo inmediato era el Maratón de Ottawa, programado para el próximo 24 de mayo, donde partía como una de las favoritas para disputar los primeros puestos. Según los informes preliminares, la atleta colapsó en pleno esfuerzo; a pesar de los intentos por asistirla, no se pudo hacer nada por salvar su vida.

Un legado de constancia y éxito

La muerte de Melese ocurre en un momento de plenitud competitiva. Hace apenas unos meses, la etíope demostró su vigencia en la élite al obtener el segundo lugar en el Maratón de Barcelona 2025, una actuación que subrayó su capacidad para mantenerse en el máximo nivel internacional a pesar del paso de los años.

A lo largo de su carrera, Melese fue reconocida por su resistencia y su capacidad táctica, dejando una huella imborrable en las grandes distancias. Su palmarés incluye victorias y podios en ciudades como:

Praga

Shanghái

Barcelona (Subcampeona 2025)

La Federación Etíope de Atletismo ha expresado sus condolencias a la familia y amigos de la corredora, describiéndola como una atleta ejemplar y una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de corredores de larga distancia en el país.

Este trágico suceso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la exigencia extrema del deporte de élite y la importancia de los controles médicos preventivos, aunque en casos como el de Melese, la fatalidad parece haber golpeado de forma imprevisible.