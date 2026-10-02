El estelar Chiefs vs Raiders encabeza la electrizante cartelera de la Semana 4 de la NFL por Meridiano

La fiesta del fútbol americano profesional estadounidense continúa a todo vapor. La Semana 4 de la temporada 2026 de la NFL trae consigo duelos cruciales para las pretensiones de playoffs, destacando en la pantalla venezolana la transmisión exclusiva por Meridiano Televisión del choque de máxima rivalidad entre Kansas City Chiefs y Las Vegas Raiders.

Ambas escuadras llegan a la cita en el Allegiant Stadium luciendo un arranque de campaña perfecto con registro de 3-0. Patrick Mahomes y la poderosa ofensiva de los Chiefs buscarán extender su hegemonía divisional, mientras que los Raiders, comandados por el experimentado Kirk Cousins y su cotizado receptor novato Brock Bowers, intentarán dar el golpe de autoridad frente a su afición para apoderarse en solitario del liderato de la AFC Oeste.

Así se jugará la Semana 4 de la NFL

La cuarta entrega de la ronda regular se desplegará a lo largo del fin de semana con choques de alto impacto en ambas conferencias:

Domingo 4 de octubre

Juego Internacional (Londres): Indianapolis Colts vs Washington Commanders (9:30 AM)

Jornada matutina (1:00 PM ET):

Tennessee Titans vs Baltimore Ravens

New England Patriots vs Buffalo Bills

New York Jets vs Chicago Bears

Jacksonville Jaguars vs Cincinnati Bengals

Dallas Cowboys vs Houston Texans

Arizona Cardinals vs New York Giants

Los Angeles Rams vs Philadelphia Eagles

Green Bay Packers vs Tampa Bay Buccaneers

Jornada vespertina:

Miami Dolphins vs Minnesota Vikings (4:05 PM)

Kansas City Chiefs vs Las Vegas Raiders (4:25 PM – Transmisión por Meridiano)

Los Angeles Chargers vs Seattle Seahawks (4:25 PM)

Denver Broncos vs San Francisco 49ers (4:25 PM)

Detroit Lions vs Carolina Panthers (8:20 PM)

Lunes 5 de octubre

Monday Night Football: Atlanta Falcons vs New Orleans Saints (8:15 PM)

Con la mesa servida para un fin de semana lleno de emociones, Meridiano Televisión se posiciona una vez más como el hogar del emparrillado en Venezuela, llevando cada tacleada y anotación del duelo estelar en la Ciudad del Pecado.