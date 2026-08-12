Estos son los últimos sismos registrados en Venezuela por Funvisis

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Después del doblete sísmico, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha estado monitoreando la situación en el territorio nacional y en las últimas horas ha detectado nuevos movimientos telúricos.

Primer evento: temblor de magnitud 3,9

El sismo se produjo a 14 kilómetros al suroeste de Güiria y a 22 kilómetros al este de Irapa, con una profundidad de 28,3 kilómetros a las 4:14 a. m., de una magnitud de 3,9. No se reportaron daños en estructuras ni afectados.

Segundo evento: temblor de magnitud 3,3

Horas más tarde, se registró un sismo en el estado Táchira, a 41 kilómetros al sureste de San Cristóbal y a 36 kilómetros al norte de El Nula, con una profundidad de 21,9 kilómetros y una magnitud de 3,3.