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Estos son los últimos sismos registrados en Venezuela por Funvisis

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas ha estado monitoreando la situación en el territorio nacional y en las últimas horas ha detectado nuevos movimientos telúricos

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Meridiano

Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 06:50 pm
Estos son los últimos sismos registrados en Venezuela por Funvisis
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Después del doblete sísmico, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) ha estado monitoreando la situación en el territorio nacional y en las últimas horas ha detectado nuevos movimientos telúricos.

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Primer evento: temblor de magnitud 3,9

El sismo se produjo a 14 kilómetros al suroeste de Güiria y a 22 kilómetros al este de Irapa, con una profundidad de 28,3 kilómetros a las 4:14 a. m., de una magnitud de 3,9. No se reportaron daños en estructuras ni afectados.

Segundo evento: temblor de magnitud 3,3

Horas más tarde, se registró un sismo en el estado Táchira, a 41 kilómetros al sureste de San Cristóbal y a 36 kilómetros al norte de El Nula, con una profundidad de 21,9 kilómetros y una magnitud de 3,3.

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