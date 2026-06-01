Selección Argentina aterriza en Estados Unidos y ya cuenta los días para su debut en el Mundial 2026

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El sueño mundialista de la Selección Argentina ya se respira en territorio norteamericano. El grueso de la delegación albiceleste, encabezada por el director técnico Lionel Scaloni, aterrizó este domingo en el Aeropuerto Internacional de Kansas City, ciudad elegida como el búnker de operaciones para la puesta a punto final de cara al Mundial 2026.

El traslado de los campeones del mundo tuvo un fuerte componente simbólico: el chárter que transportó a la mayor parte del plantel incluyó detalles alegóricos a las gestas de la Selección, uniendo al grupo desde el primer minuto en este viaje. Figuras de la talla de Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Cristian Romero formaron parte de este vuelo principal que unió Buenos Aires con el estado de Missouri.

Por su parte, la logística de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contempló dinámicas diferentes para el resto de las estrellas. Referentes clave como el capitán Lionel Messi y Rodrigo De Paul no formaron parte del vuelo grupal debido a que ya se encontraban en suelo estadounidense, coordinando su arribo a la concentración de Kansas City de manera directa mediante un vuelo privado para acoplarse inmediatamente a los trabajos.