Rexona enciende la pasión del fútbol en Venezuela con el lanzamiento de nueva campaña

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De cara a la temporada futbolística más importante del año, Rexona -la marca aliada del movimiento y la protección infalible- anuncia el lanzamiento oficial en el mercado venezolano de su ambiciosa Campaña “Huele a Copa Mundial de la FIFA 2026™️”.

Con esta Campaña y en su rol como Patrocinante Oficial de la FIFA, la marca estrecha su vínculo con los fanáticos del balompié, designando en cada país un jugador élite como Embajador de esta cruzada mundialista.

Para Venezuela el jugador asignado es el destacado futbolista mundialista, Vinicius Jr, quien es reconocido por su velocidad, regate y resistencia en la cancha.

Con este lanzamiento a nivel nacional, Rexona acompañará a los venezolanos a vivir el mundial durante los 40 días de disputa por la Copa Mundial.

Para ello, la marca tendrá presencia en los principales espacios comerciales del país con una potente campaña 360, ° orientada a crear experiencias memorables e interactivas para los consumidores.

Esta acción incluye una importante activación que creará experiencias para los consumidores en universidades, puntos de venta, lugares recreativos, medios digitales y tradicionales.

Durante este período los consumidores venezolanos podrán adquirir en los puntos de venta cualquiera de las dos ediciones especiales: Edición Copa Mundial de la FIFA 2026 y Edición Especial Vini Jr.

Como Patrocinante Oficial de la FIFA, Rexona consolida su alianza con la adrenalina y el esfuerzo, reflejando la resistencia y la frescura que definen tanto a los atletas en la cancha como a los fanáticos en su cotidianidad.

Con este despliegue, la marca reafirma su compromiso con el mercado venezolano, acompañando la pasión por el fútbol en cada nivel de intensidad, dentro y fuera de la cancha, y prometiendo ser el reflejo de la frescura que mueve a los venezolanos día a día durante esta temporada futbolística.