Mundial 2026: Japón extiende su dominio invicto ante las potencias de Europa

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El fútbol de selecciones sigue atestiguando el crecimiento de una nueva potencia global. Japón ya no es la cenicienta que compite con honor; es un gigante táctico y físico que le planta cara a la élite tradicional de la UEFA sin pestañear. Tras el electrizante debut en el Grupo F de la Copa del Mundo en Arlington, Texas, los nipones demostraron por qué se han convertido en el rival más indescifrable y temido por el Viejo Continente.

La radiografía de un invicto impresionante

Los datos recopilados exponen un dominio implacable. Desde 2019, las incursiones de selecciones de la UEFA frente a Japón han terminado en frustración o lamento. El historial de sus compromisos más sonados contra escuadras europeas lo deja claro:

Escocia (1 - 0): Victoria contundente de los Samurai Blue manteniendo el arco en cero.

Alemania (1 - 4): Una humillación histórica a domicilio que provocó un terremoto en la federación teutona.

Croacia (1 - 1): Empate técnico ante los vigentes subcampeones y multimedallistas mundiales.

España (2 - 1): Remontada de jerarquía en el escenario de máxima presión.

Alemania (2 - 1): Golpe autoritario repitiendo la dosis ante la tetracampeona del mundo.

Inglaterra (0 - 1): Triunfo histórico en suelo británico imponiendo su disciplina defensiva.

Islandia (0 - 1): Solidez absoluta en un feudo tradicionalmente complejo por el rigor físico.

Países Bajos (2 - 2): El golpe más reciente, rescatando un punto de oro en el debut de la cita mundialista de 2026.

El último eslabón de esta cadena de partidos se forjó el domingo 14 de junio de 2026 en el Dallas Stadium. Ante 69,000 espectadores, la "Naranja Mecánica" neerlandesa probó la resiliencia japonesa. Los europeos se adelantaron en dos ocasiones gracias a los goles del capitán Virgil van Dijk en el minuto 51 y de Crysencio Summerville en el 64.

Cualquier otra selección habría sucumbido ante el peso de la jerarquía neerlandesa, pero el libreto de Japón exige no rendirse jamás. El carrilero Keito Nakamura puso el primer empate momentáneo. Finalmente, cuando el partido agonizaba y los Países Bajos saboreaban la victoria, un remate providencial de Daichi Kamada en el minuto 88 selló el 2-2 definitivo.

Este empate no solo reparte unidades en un Grupo F sumamente disputado, sino que blinda el invicto de los Samurai Blue. La fortaleza mental ya no es una racha casual; es la confirmación oficial de que Japón le tomó la medida por completo al fútbol de Europa.