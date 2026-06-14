Mundial 2026: Fiebre mundialista sobrepasa la barrera del "precio dinámico"

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El pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo inauguró el torneo de fútbol más grande de la historia con 48 selecciones; también abrió el debate sobre la alarmante gentrificación del deporte rey. Sin embargo, tras los primeros días de competición en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá, una paradoja salta a la vista desde las tribunas: los estadios están llenos.

Desde el juego inaugural en Ciudad de México hasta los recientes encuentros de la fase de grupos en sedes como Los Ángeles, Toronto y Nueva York/New Jersey, el factor común ha sido el mar de camisetas de colores y el ambiente ensordecedor. El público ha respondido masivamente, ignorando (o más bien, asumiendo con resignación) un costo de asistencia sin precedentes.

La polémica de las entradas: ¿El fútbol se volvió un lujo?

Meses antes del torneo, la FIFA prometió boletos de "Categoría de Entrada" a un precio base de $60 dólares. Sin embargo, la realidad del mercado masivo borró rápidamente esa promesa. La implementación de los precios dinámicos (un sistema digital donde el costo sube en tiempo real según la demanda) y la escasez de boletos en la venta general desataron fuertes críticas de los aficionados.

Para partidos de la fase de grupos (como el reciente choque entre Estados Unidos y Paraguay en Los Ángeles), las entradas oficiales de última hora oscilaron entre los $1,940 y $2,735 dólares, mientras que en la plataforma oficial de reventa (FIFA Marketplace) los precios mínimos difícilmente bajan de los $700 dólares en las zonas altas de los estadios. La situación ha escalado a tal nivel que fiscales generales de estados como Nueva York, California y Texas han iniciado investigaciones sobre las tácticas de venta.

Para ponerlo en perspectiva, el salto económico respecto a ediciones anteriores es abismal. Mientras que en el Mundial de Qatar 2022 el rango de precios estándar para la fase de grupos oscilaba entre los $70 y los $220 dólares, en la actual edición de Norteamérica 2026 esas mismas entradas se sitúan entre los $240 y más de $2,700 dólares. Esta brecha se vuelve aún más dramática en las instancias finales: la entrada más barata para ver el partido por el título en el torneo anterior tenía un costo estimado de $600 dólares, mientras que para la gran final de este año los precios se han disparado a un rango que va desde los $5,785 hasta superar los $10,990 dólares.

¿Por qué los estadios siguen llenos?

A pesar del descontento en redes sociales y las denuncias de que se está "expulsando al aficionado común", las gradas muestran un aspecto impecable. Tres factores clave explican este fenómeno de asistencia perfecta:

El poder adquisitivo local y los "Tech Bros": Ciudades globales como San Francisco, Los Ángeles y Nueva York cuentan con un sector de la población con alta capacidad económica dispuesto a pagar tarifas de reventa infladas. El perfil del asistente ha mutado parcialmente de "fanático acérrimo" a "cazador de experiencias VIP".

Comunidades migrantes nostálgicas: Norteamérica alberga a millones de inmigrantes de México, Sudamérica, Europa y Asia. Para muchas de estas familias, ver a la selección de su país de origen en el jardín de su casa actual es una oportunidad que justifica romper la alcancía o recurrir a los planes de pago a plazos que habilitó la FIFA.

Turismo masivo integrado: Al no concentrarse el torneo en un área geográfica pequeña (como ocurrió en Qatar), miles de fanáticos combinan sus vacaciones de verano con un único partido del Mundial, asumiendo el costo de la entrada como el gasto principal de su viaje.

La FIFA proyecta ingresar más de 2,600 millones de euros únicamente por conceptos de boletería en este torneo, casi el triple de lo recaudado en 2022.

Mientras el balón sigue rodando en el césped, queda en el aire una reflexión latente: la pasión por el fútbol en 2026 parece ser un recurso inagotable, capaz de resistir incluso las leyes más agresivas del mercado moderno.