La alta relojería conquista las concentraciones del Mundial

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El Mundial de Fútbol de 2026 pasará a la historia por su formato expandido y la intensidad de sus partidos, pero fuera del terreno de juego hay otra competición igual de feroz: el escaparate de la alta relojería. Para los futbolistas de élite, el reloj ya no es un simple accesorio para medir el tiempo de entrenamiento; se ha convertido en la declaración definitiva de su identidad, su poder económico y su gusto personal.

Desde diamantes invisibles hasta cajas de carbono con tecnología espacial, las muñecas de los cracks mundiales revelan una radiografía del lujo contemporáneo.

Cristiano Ronaldo: La opulencia sin límites

Fiel a su estilo espectacular, el astro portugués lidera los rankings de valor económico. A Cristiano Ronaldo no le interesa la discreción. En sus apariciones públicas destaca su espectacular Franck Muller 7008 T INV C INV R, una obra de arte valorada en más de 1.6 millones de euros. Asimismo, su alianza con Jacob & Co. ha dejado piezas memorables como el Caviar Tourbillon Tsavorites (cubierto de piedras verdes en honor a su etapa en Arabia) y el impresionante Bugatti Chiron Tourbillon, que simula el funcionamiento de un motor en miniatura dentro de la esfera.

Lionel Messi: El giro hacia los clásicos de la corona

Aunque tradicionalmente ha sido un coleccionista devoto de firmas suizas como Patek Philippe (dejándose ver con el cotizado Nautilus 5740G de oro blanco), últimamente el astro argentino ha reconfigurado sus preferencias hacia la versatilidad de Rolex. En sus apariciones más recientes fuera del campo de juego, Messi ha optado de forma recurrente por diseños de la marca de la corona. Entre sus preferidos destacan el elegante Rolex Oyster Perpetual Celebration, con su llamativa esfera de burbujas de colores, y el icónico Daytona con esfera 'Meteorite' y detalles de oro rosa, una pieza de altísima demanda que combina el espíritu deportivo con la sofisticación más clásica.

Kylian Mbappé: El impacto del diseño vanguardista

El delantero francés representa la fusión perfecta entre el rendimiento deportivo y el marketing global. Como el embajador principal de Hublot, Mbappé luce modelos que rompen con los moldes tradicionales. Entre sus piezas más llamativas destaca el Hublot Spirit of Big Bang King Gold Rainbow, un reloj de más de 80,000 euros forjado en una aleación exclusiva de oro y platino (King Gold) y decorado con un degradado multicolor de piedras preciosas que cubren la caja y el bisel. Para Mbappé, el reloj es sinónimo de vanguardia, disrupción y materiales del futuro.

Lamine Yamal: Juventud, récords y coleccionismo precoz

La gran sensación del fútbol mundial e indiscutible figura de la selección española no solo quema etapas a velocidad de vértigo sobre el césped, sino también en los catálogos de alta gama. A pesar de su extrema juventud, Yamal ya maneja una colección valorada en más de medio millón de euros. En las grandes galas se decanta por la audacia de un Patek Philippe Cubitus de oro rosa y esfera marrón chocolate (estimado en unos 167,000 euros). Además, su estatus le ha permitido sumar joyas hiperdisruptivas como el Jacob & Co. Bugatti Chiron Tourbillon de 400,000 dólares, y piezas robustas de enorme magnetismo comercial, como el flamante Rolex de oro rosa de 55,000 euros con el que celebró sus recientes éxitos locales antes de viajar a la cita mundialista.

Erling Haaland y Neymar Jr.: Estilo disruptivo y mecánico

La nueva generación y los magos del 'jogo bonito' optan por caminos distintos pero igualmente millonarios:

Erling Haaland: El implacable delantero noruego posee una envidiable colección donde resalta el Audemars Piguet Royal Oak Jumbo Extra Thin en oro amarillo con esfera dorada (valuado en unos 280,000 euros), demostrando que prefiere la contundencia del oro macizo y la simetría perfecta.

Neymar Jr.: El brasileño, amante del espectáculo dentro y fuera de las canchas, divide sus gustos entre la complejidad visual de Richard Mille (relojes ultra ligeros de fibra de carbono capaces de soportar impactos deportivos) y el brillo extremo de los modelos Daytona Rainbow de Rolex, con biseles engastados de zafiros multicolores.

En el fútbol moderno el reloj cumple tres funciones clave: es un activo de inversión financiera hipercotizado, un pilar de sus multimillonarios contratos de patrocinio y, sobre todo, el trofeo definitivo de su éxito. Mientras el balón rueda en los estadios del Mundial 2026, los mejores jugadores del planeta siguen demostrando que su tiempo vale, literalmente, millones de euros.