El último baile de una nación extinta: El Mundial 2026 despide a los últimos futbolistas nacidos en Yugoslavia

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El fútbol, además de un deporte de masas, funciona a menudo como un archivo vivo de la historia geopolítica de la humanidad. Una perspectiva que ha cobrado enorme fuerza en el Mundial de 2026, la cita que marcará el epílogo definitivo y la extinción biológica de los últimos futbolistas profesionales nacidos bajo la bandera de la antigua República Federal Socialista de Yugoslavia.

La disolución formal de aquella federación comenzó el 25 de junio de 1991 y se selló políticamente el 27 de abril de 1992. Treinta y cuatro años después de aquella firma, cualquier jugador que desee competir en el torneo norteamericano habiendo nacido bajo el antiguo régimen federal debe tener, como mínimo, 34 años de edad. Esto convierte a la Copa del Mundo de 2026 en el límite cronológico absoluto para una generación dorada.

Los cuatro guardianes del mito

El legado y la mística competitiva que en el pasado cimentaron leyendas de la talla de Dragan Džajić o Robert Prosinečki (único jugador en anotar en mundiales con dos selecciones distintas: Yugoslavia en 1990 y Croacia en 1998) recae en la actualidad sobre cuatro veteranos que le han ganado la batalla al tiempo:

Luka Modrić (Croacia, 40 años): El alma del fútbol balcánico y Balón de Oro en 2018. Nacido en Zadar en 1985, el genio centrocampista afronta el certamen tras un año convulso en el AC Milan, donde la inestabilidad del club aceleró su decisión más trascendental: Modrić se retirará definitivamente del fútbol profesional una vez concluya la participación de Croacia en este Mundial.

Edin Džeko (Bosnia y Herzegovina, 40 años): El infatigable capitán y máximo goleador de la historia de su país. Nacido en Sarajevo en 1986, forzó un traspaso invernal al Schalke 04 en enero de 2026 con el único propósito de llegar con ritmo competitivo a la gran cita norteamericana.

Ivan Perišić (Croacia, 37 años): Extremo incombustible nacido en Split en 1989. El actual futbolista del PSV Eindhoven sigue siendo una pieza fundamental por su experiencia en las grandes batallas mundialistas de la última década.

Ante Budimir (Croacia, 34 años): El delantero de Osasuna representa el límite cronológico y la cara más dura de la desintegración de su patria. Nacido el 22 de julio de 1991 en Zenica (Bosnia), su familia se vio obligada a huir a Croacia en calidad de refugiados apenas nueve meses después de su nacimiento debido a la crudeza de la guerra.

El fin de una era irrepetibles

La escuela yugoslava de fútbol, apodada históricamente como "los brasileños de Europa" por su técnica exquisita y temperamento feroz, vio truncado su techo competitivo en los albores de los noventa debido a las sanciones internacionales que la excluyeron de la Eurocopa de 1992 y del Mundial de Estados Unidos 1994.

Curiosamente, más de tres décadas después, la Copa del Mundo regresa a suelo norteamericano para cerrar el ciclo vital de aquellos niños que alcanzaron a nacer bajo la antigua federación. Cuando el árbitro decrete el final del camino para Modrić, Džeko, Perišić y Budimir, no solo se estarán despidiendo grandes figuras del deporte contemporáneo, sino que se archivará el último vínculo físico entre los campos de fútbol y un Estado que ya solo existirá en los libros de historia.