Alemania desata otra tormenta de siete goles: Curazao sufre el poder teutón en el Mundial 2026

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La historia del fútbol es cíclica, y la selección de Alemania se encargó de recordarlo hoy de la manera más imponente posible. Los aficionados que llenaron el estadio presenciaron un auténtico festival de goles que transportó de inmediato a los analistas a los libros de nostalgia y estadística. La pregunta que inundó las redacciones deportivas al finalizar el encuentro se respondió de inmediato: Alemania no anotaba siete goles en un partido de Copa del Mundo desde el mítico 8 de julio de 2014.

En aquella lejana ocasión, la víctima fue nada menos que Brasil en la recordada semifinal del "Mineirazo" (7-1), un torneo que la Mannschaft terminaría ganando para alzar su cuarta estrella. Hoy, 14 de junio de 2026, el destino quiso que el marcador se repitiera de forma idéntica, esta vez ante la sorpresiva selección de Curazao en la fase de grupos de la cita norteamericana.

Una herencia de efectividad: Del Mineirazo a la campaña de 2026

Aunque las distancias futbolísticas entre aquel Brasil de 2014 y este Curazao de 2026 son abismales, la seriedad y la voracidad con la que el conjunto europeo afrontó el partido de hoy fue idéntica. Los dirigidos por el banquillo alemán no tuvieron piedad desde el pitazo inicial, desplegando un juego de transiciones rápidas y una efectividad de cara al arco que desarmó por completo el planteamiento caribeño.

Para entender la magnitud del resultado de hoy, vale la pena repasar cómo se comparan las dos últimas grandes exhibiciones de siete goles de los alemanes en mundiales:

Mundial Brasil 2014 (Semifinal): Alemania venció 7-1 a Brasil en Belo Horizonte. Una ráfaga de 5 goles en la primera media hora liquidó el partido. Días después, el equipo se coronaría campeón del mundo en el Maracaná ante Argentina.

Mundial Norteamérica 2026 (Fase de Grupos): Alemania derrota 7-1 a Curazao hoy, firmando su mejor arranque ofensivo en más de una década y asegurando virtualmente su pase a la siguiente ronda con una diferencia de goles envidiable.

Curazao y el gol del honor en una tarde histórica

A pesar del abultado resultado, el partido dejó una postal para la historia del fútbol caribeño. Tras ir perdiendo por una diferencia abrumadora ante la potencia europea, la selección de Curazao logró romper las redes alemanas en la segunda mitad para decretar el "1" en el marcador. La celebración de la afición curazoleña en las tribunas demostró que, más allá de la derrota, anotarle un gol legítimo a la tetracampeona del mundo en el escenario más grande del planeta es un hito imborrable para su balompié.

Con este 7-1, Alemania no solo asume el liderato de su sector, sino que envía un mensaje de advertencia directo a selecciones como Francia, Argentina y el campeón defensor. La última vez que los teutones marcaron siete veces en un Mundial terminaron levantando el trofeo de la FIFA; hoy, la historia ha vuelto a empezar de la misma manera.