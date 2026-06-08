Alarma en el Mundial 2026: Tiroteo en Kansas City cerca de la base de Inglaterra deja 9 heridos

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previos a la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Un grave incidente de seguridad sacudió a la ciudad de Kansas City, Missouri, luego de que se reportara un tiroteo masivo en la madrugada del sábado que dejó un saldo de nueve personas heridas, según adelantó un reporte de The Athletic.

​Lo alarmante del suceso es la cercanía geográfica con el centro de operaciones de la Selección de Inglaterra, combinado que eligió esta localidad estadounidense como su búnker de concentración para el certamen mundialista.

​ Los detalles del tiroteo en Missouri

De acuerdo con los reportes oficiales del Departamento de Policía de Kansas City, el incidente se registró alrededor de las 4:00 a.m. en el bloque 7900 de Troost Avenue. Las autoridades acudieron al lugar tras recibir alertas de detonaciones de arma de fuego, encontrando a una gran multitud dispersandosé en la zona.

​Inicialmente, los servicios médicos atendieron a tres mujeres heridas de bala en el lugar. Horas más tarde, otros seis adultos ingresaron por su cuenta a distintos centros asistenciales con lesiones vinculadas a la balacera, elevando la cifra oficial a 9 heridos. Por fortuna, se confirmó que ninguna de las víctimas presenta lesiones que pongan en riesgo su vida. Hasta el momento no hay sospechosos detenidos.

​¿Peligra la Selección de Inglaterra?

​El perímetro del tiroteo se sitúa a menos de cuatro kilómetros del Swope Soccer Village, los campos deportivos de entrenamiento de los dirigidos por Thomas Tuchel, y a muy corta distancia del exclusivo hotel donde se hospedará la delegación.

​Para la tranquilidad de los aficionados de los Three Lions, ningún miembro de la delegación inglesa se encontraba en la ciudad al momento del suceso. El equipo está cumpliendo la fase final de su preparación en el estado de Florida, donde jugará su último amistoso el próximo miércoles 10 de junio frente a Costa Rica en Orlando, antes de viajar formalmente a Kansas City el 13 de junio.