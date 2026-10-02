Colapinto recibe un fuerte castigo y parte desde el fondo en el GP de Malasia

Franco Colapinto tendrá una misión complicada en el Gran Premio de Malasia. El piloto de Alpine recibió una nueva sanción que lo obligará a retroceder 10 lugares en la parrilla, castigo que se suma a una penalización anterior y lo deja con 15 puestos de penalización para la próxima carrera.

Un cambio de motor que trae consecuencias

La nueva sanción de Colapinto responde al uso de una quinta unidad de combustión interna (ICE) durante la temporada. El reglamento de la Fórmula 1 establece un máximo de cuatro motores de este tipo por piloto, por lo que Alpine superó el límite permitido.

La FIA confirmó la infracción mediante un documento oficial y aplicó el castigo correspondiente de 10 posiciones para la carrera del domingo. La decisión se ampara en los artículos B8.2.2.a) y B8.2.3 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

Alpine tomó la decisión de introducir la nueva unidad de potencia de Mercedes en esta fecha ante el escenario que afrontaba Colapinto. El equipo consideró que, con una penalización previa ya sobre sus espaldas, este era un momento adecuado para asumir el retroceso adicional.

Quince puestos de penalización

El argentino ya tenía pendiente una sanción de cinco lugares a raíz del incidente que protagonizó en el Gran Premio de Azerbaiyán junto a Pierre Gasly y Lando Norris.

De esta manera, los cinco puestos que arrastraba se suman a los 10 de la nueva penalización. Colapinto acumula así 15 posiciones de castigo para la parrilla del Gran Premio de Malasia, una situación que condiciona de entrada su carrera.

Alpine mira de cerca a Racing Bulls

El panorama también tiene impacto directo en la batalla que mantiene Alpine por el quinto lugar del Campeonato de Constructores.

Racing Bulls tomó ventaja sobre la escudería francesa tras el resultado de Bakú y amplió la diferencia hasta los 15 puntos. Ahora, Alpine deberá afrontar el compromiso en Malasia con uno de sus pilotos condicionado desde antes de la largada.

Pierre Gasly también tiene previsto utilizar una nueva unidad de potencia en las próximas carreras. Sin embargo, Alpine todavía no determina la fecha exacta para realizar el cambio y asumir la penalización correspondiente.