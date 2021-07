Alonso: Me divertí la primera vuelta luego no fue un sprint fue un maratón

Fórmula 1

Sábado 17| 2:27 pm





El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, uno de los grandes protagonistas de la primera calificación de la historia resuelta con una prueba sprint; y que saldrá séptimo en el Gran Premio de Gran Bretaña, dijo este sábado en Silverstone que se divirtió "en la primera vuelta", pero que el resto "fue una maratón".







"La primera vuelta fue divertida", indicó Alonso, que protagonizó una actuación de auténtico genio, al pasar del undécimo al quinto puesto en las primeras curvas de la calificación -una carrera a 17 vueltas y 100 kilómetros-. "Pero el resto fue todo el rato defenderme. Para vosotros fue una prueba sprint, pero para mí fue un maratón", añadió el doble campeón mundial asturiano este sábado en Silverstone, donde ganó dos veces: en 2006, con Renault; y en 2011, con Ferrari.







"La salida fue explosiva, pasamos del puesto once al cinco. Pero sabíamos que éramos demasiado lentos para acabar quintos, así que fue mejor dejar pasar a los McLaren; que se fueran y centrarnos después en (el cuádruple campeón mundial alemán) Sebastian (Vettel, de Aston Martin)", al que no permitió que lo pasase y que se tuvo que conformar con el octavo puesto.







"Salimos séptimos mañana y eso está bien porque en condiciones normales saldríamos undécimos, así que ha sido un día bueno", apuntó Alonso este sábado en Inglaterra.







"En Baku recuerdo adelantar a Carlos (Sainz, su compatriota, de Ferrari) y al (Pierre) Gasly (francés de Alpha Tauri) al principio. Y en las dos carreras de Austria, también", comentó el ovetense al canal de televisión Dazn en Silverstone.







"Nosotros tenemos más confianza en la primera curva que alguno de nuestros rivales. Y solemos aprovecharlo. Luego, en las siguientes dos o tres curvas hubo mucha acción, también", manifestó Alonso tras la primera calificación sprint de toda la historia de la categoría reina.







"Después, estábamos un poco fuera de donde teníamos que estar; y sufrimos, sobre todo con los neumáticos rojos (los blandos), que estaban muy desgastados. Recuperamos alguna posición en esta 'Q4' como la llamo yo. Y estoy contento", comentó el genial piloto asturiano, propietario de las 32 victorias que cuenta España a lo largo de toda su historia en la Fórmula Uno; y que comentó su espectacular adelantamiento al inglés Lando Norris (McLaren), que más tarde recuperaría su posición y este domingo arrancará quinto.







"Tenía la intención de salirme por fuera, que es lo que me han hecho a mí en las pasadas carreras hasta ahora; pero no hizo falta, porque levantó el pie. Yo no iba a levantar", explicó, entre risas, Alonso este sábado en la mítica pista de Northhampton.







"La primera vuelta fue divertida, sí", admitió. "Pero luego tocó defenderse. Para vosotros fue una carrera sprint, pero para mí fue un maratón", añadió rápidamente.







"Tenemos poca energía y sabíamos que íbamos a caer. Por ese motivo es casi más eficaz dejarles pasar pronto (a los McLaren de Norris y del australiano Daniel Ricciardo, sexto en parrilla), que defenderse demasiado; porque corres el riesgo de perder la batería", comentó Alonso después de su magistral actuación de este sábado en Silverstone.

EFE