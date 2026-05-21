Fallece el piloto de Nascar Kyle Busch por esta razón

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El automovilismo mundial está de luto por el fallecimiento del dos veces campeón de la Nascar Cup Series, Kyle Busch, luego que su familia anunciará el hecho este jueves 21 de mayo.

El piloto de 41 años estuvo hospitalizado durante esta semana debido a que recibía tratamiento por una enfermedad grave que no fue especificada en el comunicado. El equipo Richard Childress Racing anunció que piloto no iba a competir en la Coca-Cola 600 fecha 14 de la temporada regular de la Nascar.

"Toda nuestra familia de NASCAR está desconsolada por la pérdida de Kyle Busch. Un futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento poco común, de los que aparecen una vez en una generación. Era feroz, apasionado, inmensamente talentoso y se preocupaba profundamente por el deporte y los aficionados. A lo largo de una carrera que abarcó más de dos décadas, Kyle estableció récords en victorias de series nacionales, ganó campeonatos en el nivel más alto de NASCAR y fomentó a la próxima generación de pilotos como propietario en la Truck Series. Su agudo ingenio y espíritu competitivo despertaron una profunda conexión emocional con los fanáticos de las carreras de todas las edades, creando a la orgullosa y leal 'Rowdy Nation'. Nuestros pensamientos están con Samantha, Brexton y Lennix, los padres de Kyle y Samantha, Kurt y toda la familia de Kyle, Richard y Judy Childress, todos en Richard Childress Racing, sus compañeros de equipo, amigos y fanáticos. NASCAR perdió hoy a un gigante del deporte, demasiado pronto. Durante este momento increíblemente difícil, pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia y continúen manteniéndolos en sus pensamientos y oraciones. Se compartirán más actualizaciones según sea apropiado." Dice el comunicado de la Nascar en sus redes sociales.