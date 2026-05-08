Los balones de los Mundiales - Parte 1

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Entre 1930 y 2022 se han efectuado 22 Mundiales de fútbol. En esta primera parte podrán ver los balones que se han utilizado en cada edición de la Copa del Mundo, entre Uruguay ’30 y Argentina ’78. Vale destacar que en Uruguay ’30 se empleó el balón “Modelo T” de fabricación uruguaya, pero en la final entre Uruguay y Argentina se emplearon dos balones se utilizaron dos balones diferentes porque ambos equipos no lograron ponerse de acuerdo sobre cuál usar, exigiendo cada uno jugar con el balón fabricado en su propio país.

El árbitro belga John Langenus decidió que se usara el balón argentino “Modelo Tiento” en el primer tiempo y el balón uruguayo Modelo T en el segundo tiempo. Ambos eran balones de cuero con costuras externas y vejiga de cerdo, aunque el modelo argentino era más ligero.