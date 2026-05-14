La primera vez que Ted Williams se fue de 5-0 en un juego fue contra el “Patón” Carrasquel

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Ocurrió en 1939, fecha en la que ambos jugadores debutaron en las Grandes Ligas. Alejandro “Patón” Carrasquel se había convertido el 23 de abril de ese año en el primer venezolano en jugar en el mejor béisbol del mundo. Cuando se estrenó en las Mayores tenía 26 años de edad, casi 27, mientras que Ted Williams se había estrenado tres días antes, el 20 de abril, a los 20 años.

El 14 de mayo de 1939 los Senadores de Washington, equipo en el cual jugaba Carrasquel recibieron a los Medias Rojas de Boston, en el estadio Griffith. Era apenas la quinta aparición del venezolano, aunque fue su primera apertura pues sus cuatro anteriores actuaciones fueron como relevista. Tres semanas antes, cuando debutó, lo hizo enfrentando a los Yankees de Nueva York. Los tres primeros bateadores que enfrentó el 23 de abril fueron Joe DiMaggio, Lou Gehrig y Bill Dickey. A los tres los dominó, y esos tres bigleaguers una vez culminadas sus carreras ingresarían al Salón de la Fama, cuya sede está en el pueblo de Cooperstown, estado de Nueva York.

Veintiún días más tarde Carrasquel enfrentó a los Medias Rojas de Boston cuyo lineup del 14 de mayo contaba con varios jugadores cuyos nombres se inmortalizarán. De los nueve jugadores del lineup patirrojo, cinco ostentarán una placa en Cooperstown. En el primer inning concedió bases por bolas a Jimmie “La Bestia” Foxx, y dominó a Joe Cronin, mientras que en el segundo capítulo permitió sencillo de Bobby Doerr, pero dominó al pitcher Lefty Grove.

En el primer episodio también dominó a Ted Williams, un imberbe pelotero cuya carrera sería legendaria, y que en 1966 ostentará una placa en el Salón de la Fama, con la gorra de los Red Sox, su único equipo, amparado en dos premios MVP de la Liga Americana, dos Triple Coronas (1942 y 1947), seis títulos de bateo, 19 convocatorias al Juego de Estrellas. Cuando se retiró sus 521 jonrones solo eran superados por los 714 de Babe Ruth, y los 534 de Jimmie Foxx; su promedio al bate fue de .344; su OBP de .482 es el más elevado de todos los tiempos (se embasó casi la mitad de las veces que consumió turno); conectó jonrón en su último turno al bate.

En 1941 se convirtió en el último jugador en promediar .400 en una temporada. Llegó al último día de la campaña, 28 de septiembre, con average de .400, por lo que para asegurar el promedio el mánager Joe Cronin le pidió que no jugara en doble juego que tenían frente a los Atléticos de Filadelfia. Williams rehusó aceptar la sugerencia argumentando que si se iba a convertir en el último bigleaguer con al menos .400 en una campaña lo haría bateando. Entre ambos juegos Williams se fue de 8-6 para incrementar su promedio al bate a .406.

A ese Ted Williams fue el que enfrentó por primera vez el venezolano Carrasquel el 14 de mayo de 1939. Y no solo lo dominó en el 1er inning, sino que no le permitió conectar hit en el juego. También lo neutralizó en los innings 4to, 8vo, 9no y 12mo. La única ocasión en la que Williams llegó a la primera base fue por boleto en el 6to episodio.

Williams se mantuvo en las Grandes Ligas durante 19 temporadas entre 1939 y 1960 aunque interrumpidas. No participó en las campañas de 1943, 1944 y 1945 al prestar servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que entre 1952 y 1953 actuó en solo 43 desafíos al enlistarse en la Guerra de Corea. En 2.292 juegos, Williams tuvo 9.792 apariciones al plato, y tan solo 20 veces se fue de 5-0 en un juego, siendo la primera ocasión el 14 de mayo de 1939, cuando el “Patón” Carrasquel no le permitió libertades.

Ese día el venezolano cargó con la derrota, 5-4, al lanzar completo. El partido se definió en 12 capítulos. El pitcher ganador fue Lefty Grove, que se hallaba en su antepenúltima campaña en las Mayores, y se retiraría en 1941 con 300 juegos ganados. 141 perdidos, efectividad de 3.06, un premio MVP, dos Triple Coronas, seis convocatorias del Juego de Estrellas, dos anillos de Serie Mundial, y nueve títulos de efectividad.