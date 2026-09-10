José Altuve inscribe su nombre en otro exclusivo club

Por Gerónimo Maneiro González

El miércoles 9 de septiembre el venezolano José Altuve descifró envió del Christopher Sánchez en el estadio Citizens Bank Park, hogar de los Filis de Filadelfia. El criollo despachó doble en el tercer inning para arribar a los 2.500 inatrapables en su carrera en las Grandes Ligas, cifra que lo convierte apenas en el cuarto bigleaguer de Venezuela con tal cantidad de hits, igualando en orden cronológico a Luis Aparicio, Omar Vizquel y Miguel Cabrera.

En la historia de las Grandes Ligas, que data del año 1876 (150 años) tan solo 103 bigleaguers han disparado 2.500 cohetes, incluyendo a Altuve, que junto a Freddie Freeman (Dodgers de Los Ángeles) son los únicos peloteros activos con la cifra anteriormente mencionada. Freeman también lo consiguió esta temporada (9 de junio).

Todos los incogibles que Altuve ha bateado en las Mayores han sido con los Astros de Houston, su único equipo, con el que debutó el 20 de julio de 2011. En cuatro ocasiones ha superado la barrera de los 200 hits en una temporada, y justamente esas cuatro ocasiones, entre los años 2014 y 2017, nadie conectó más inatrapables en la Liga Americana que Altuve.

Les presentamos una infografía con datos muy interesantes de esos 2.500 hits que “Astroboy” ha bateado en el gramado de las Grandes Ligas.

