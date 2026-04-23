Hace 87 años debutó Alejandro “Patón” Carrasquel, el primer venezolano en las Grandes Ligas

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Cuando faltaban 131 días para el inicio de la Segunda Guerra Mundial (lo que ocurrió cuando el 1 de septiembre de 1939 la Alemania de Adolfo Hitler atacó Polonia), en Washington, capital de Estados Unidos, el 23 de abril en el estadio Griffith, se estrenaba aproximadamente a las 3:00 de la tarde Alejandro “Patón” Carrasquel, el primer venezolano que debutó en las Grandes Ligas.

El uniforme que lució fue el de los Senadores de Washington. El abridor de ese día fue Ken Chase, que al inicio del 4to inning había permitido tres carreras, aunque su equipo también había fabricado tres rayitas. El juego estaba empatado a tres, pero se metió en aprietos al permitir tres anotaciones de los Yankees de Nueva York. Las ultimas dos fueron producidas por sencillo de Jake Powell. El turno al bate le correspondía a Joe DiMaggio.

El manager Bucky Harris quiso evitar que siguiera aumentando la producción de los neoyorquinos por lo que se dirigió al montículo para reemplazar al lanzador Chase. En el sonido interno del estadio pronunciaron el nombre del nuevo pitcher: Alex Carrasquel, conocido en Venezuela con el mote “Patón” (debido al tamaño de sus pies).

Ingresó en el 4to inning para enfrentar nada más y nada menos y quien se convertiría en uno de los mejores peloteros de las Grandes Ligas: Joe DiMaggio (fue electo al Salón de la Fama en Cooperstown en 1955).

De acuerdo al play by play de la página web baseball-reference.com Carrasquel dominó a DiMaggio con un fly al centerfielder George Case.

El 5to inning de Carrasquel fue rápido al retirarlo por la vía del 1-2-3. En este capítulo dominó a Lou Gehrig (rolling por la vía 3-1), Bill Dickey (rodado al inicialista) y Joe Gallagher (elevado al centerfield).

¿Se dieron cuenta?

Los tres primeros bateadores que “Patón” Carrasquel enfrentó en su carrera en las Mayores ingresarían al Salón de la Fama. Dickey fue electo a Cooperstown en 1954, mientras que Gehrig logró la exaltación en ese mismo año 1939 a través de una elección especial. Debido a una esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras, provocando debilidad muscular, atrofia y parálisis al impedir que el cerebro controle los músculos voluntarios), Gehrig se retiró el 30 de abril de 1939. Tan solo participó en cuatro juegos más tras enfrentar al venezolano, por lo que Carrasquel fue el único venezolano que enfrentó a Gehrig.

Conocido también por ser el tío de Alfonso “Chico” Carrasquel (la primera gran figura deportiva de Venezuela) “Patón” Carrasquel fue el pionero entre los venezolanos, y aunque no existen consenso en cuanto a la cantidad de venezolanos que han jugado en Major League Baseball (considerando que los distintos criterios que se toman en cuenta), lo cierto es que han sido más de 500. Hasta el 31 de marzo de 2026, él le abrió la puerta a 508 venezolanos más, para totalizar 509, lista que anualmente aumenta.

Dentro de trece años celebraremos el primer centenario de un venezolano en las Mayores. Hecho de gran magnitud. Nada mal para el pitcher cuyos tres primeros contrincantes tienen palcas en el Salón de la Fama, y que nació el 27 de julio de 1912, a las 2 de la madrugada, en la calle N° 5 del callejón Cero de la parroquia Candelaria, a media cuadra de la plaza Parque Carabobo, entre las esquinas de Ño Pastor y Puente Victoria.

¡De la Candelaria para las Mayores!