El mejor duelo entre venezolanos en la historia de las Grandes Ligas

Por Gerónimo Maneiro González

El 14 de mayo de este año se enfrenatron Jesús Luzardo (Filis de Filadelfia) y Ranger Suárez (Medias Rojas de Boston), y aunque ambos no tuvieron decisión marcó el primer duelo entre lanzadores abridores venezolanos en la actual campaña.

La primera vez que dos criollos se enfrentaron en un juego en las Mayores fue el 12 de junio de 1994, entre Wilson Álvarez (Medias Blancas) y Juan Carlos Pulido (Minnesota), y once años después, el 23 de agosto de 2005, se enfrentaron Johán Santana (Minnesota) y Freddy García (Medias Blancas), en lo que ha sido hasta la actualidad el mejor duelo entre dos serpentineros venezolanos.

“Siempre es bueno para Venezuela. No sé a quién van a apoyar los fanáticos de nuestro país, pero seguro que resultará algo entretenido”, declaró Johán Santana en la página web de los Mellizos de Minnesota en la víspera de su duelo monticular frente a Freddy García en el estadio Metrodome de Minnesota, en lo que sería el vigésimo quinto juego en el que se enfrentaron lanzadores abridores venezolanos en la historia de las Mayores.

Entre esos 25 desafíos se incluyen las dos veces que los protagonistas de este artículo se vieron las caras en el año 2004, siempre con victoria para el merideño Santana, siendo la última vez el 14 de septiembre, cuando el tovareño logró la decimoctava de sus 20 victorias.

García y Santana se ubican entre los tres lanzadores venezolanos con más victorias en la Gran Carpa. Los 156 laureles de García se mantuvieron como la máxima plusmarca entre venezolanos hasta que Félix Hernández lo destronó en 2017 (se retiró en 2019 con un total de 169); mientras que el zurdo Santana los escolta con 139 triunfos.

El compromiso del 23 de agosto de 2005 se perfilaba como uno muy atractivo y no solo porque Santana exhibía el premio Cy Young de la Liga Americana, sino porque sus respectivos equipos se esforzaban por pasar a la postemporada. Medias Blancas habían ganado dos días antes contra los Yankees de Nueva York y rompieron una seguidilla de siete derrotas consecutivas manteniendo una ventaja de 8.5 juegos en la División Central del nuevo circuito sobre los Indios de Cleveland. Por su parte, Minnesota estaba distanciado del primer lugar a 10.5 juegos, habían ganado nueve de sus últimos once choques y apenas se ubicaban a 2.5 partidos de los Atléticos de Oakland en la lucha por el comodín.

Antes del choque, Santana (12-6, 3.37) tenía balance de 5-1 y 1.82 de efectividad en sus últimas siete aperturas, incluidas tres victorias consecutivas; mientras García (11-5, 3.65) acumulaba registro de 3-2 y 3.96 en sus últimas siete incursiones en la lomita, yéndose sin decisión en sus últimos dos inicios.

La jornada histórica se definió en dos horas y ocho minutos ante 33.572 espectadores que pagaron entrada, y su desarrollo fue breve porque ambos serpentineros neutralizaron la ofensiva, llegando al octavo inning con el score igualado a cero, pero un descuido de García al lanzar una curva que se quedó alta permitió que Jacque Jones abriera el octavo capítulo con un cuadrangular de 423 pies por el centerfield. Fue el primer y único hit que cedió en el encuentro ¡y perdió el juego!

“Cuando protagonizas un partido como éste, sabes que cualquier pequeño error o descuido te hace perder el juego”, dijo el “Gocho”, que permitió tres inatrapables, dio una transferencia y ponchó a siete en 8.0 innings, dejándole a Joe Nathan la responsabilidad de conseguir su salvado 32.

Por su parte, García otorgó dos bases por bolas (ambas a Joe Mauer) y ponchó a tres mellizos en 8.0 capítulos. Un error de dos bases del antesalista Pablo Ozuna en el sexto inning, ante un rodado de Michael Cuddyer evitó pensar en el juego perfecto. Cuddyer luego llegó a la tercera base, pero no logró avanzar, ya que García consiguió tres outs en sucesión, siendo el último una extraordinaria atrapada del jardinero derecho Jermaine Dye.

Santana también recibió apoyo defensivo del guardabosque izquierdo Shannon Stewart, en el cuarto inning, y del centerfielder Lew Ford, en el octavo, y Ford no ahorró elogios para el nativo de Tovar: “No descuida nada. No importa lo bien que el otro pitcher lance, él siempre nos da la posibilidad de ganar. García trabajó bien esta noche, pero Santana no cometió ningún error”. Lamentablemente para García, se encontró ese hueso duro de roer que era Santana, el mejor pitcher zurdo del momento y pasó a integrar la lista nada deseable de serpentineros que lanzaron completo (por lo menos 8 innings) y perdieron con un hit, que fue jonrón: Rich Dotson de los Medias Blancas en 1983, Kevin Appier de Kansas City en 1993 y Paul Menhart de Toronto en 1995.

En el juego también estuvo el venezolano Oswaldo Guillén, mánager de los Medias Blancas de Chicago, y llegó a decir: “Si tú eres un fanático, éste es uno de los mejores juegos que alguna vez verás”.

“Deseo lo mejor para Freddy, pero hoy será el día de los Mellizos”, agregó Santana antes del juego y sus palabras... se cumplieron.

