De la naranja mécanica a la naranja culé: Un viaje desde Michel hasta Xavi

POR: IVÁN HOLGUÍN

Existe un cordón umbilical invisible pero indestructible que une las tierras de los Países Bajos con los adoquines de la Ciudad Condal. No se trata solo de colores o coincidencia de talentos; es una misma religión táctica, una forma de entender la pelota como un lienzo en movimiento.

La historia comenzó con la llegada de Rinus Michels, el arquitecto del «Fútbol Total». Tras revolucionar Ámsterdam, el estratega neerlandés aterrizó en Cataluña para transformar al FC Barcelona entre 1971 y 1978, alternando y llevando esa misma visión a la selección de Países Bajos en el Mundial de 1974 y en la histórica Eurocopa de 1988. Michels sembró la semilla del espacio, el movimiento sutil y la presión asfixiante.

De la mente del maestro nació el mito: Johan Cruyff. Como jugador encarnó la revolución, pero como entrenador del Barcelona (1988-1996) la institucionalizó, creando el mítico Dream Team y dejando un dogma imperecedero. Cruyff unió para siempre la identidad del Camp Nou con la escuela neerlandesa.

Años más tarde, Louis van Gaal tomó el relevo con su metodología estricta y analítica. Entre sus etapas al frente de la selección neerlandesa y el banquillo del Barça, Van Gaal no solo ganó títulos, sino que impulsó y moldeó a jóvenes perlas de la cantera culé.

Entre esos jóvenes debutantes destacaba un fino centrocampista llamado Xavi Hernández, a quien el propio Van Gaal le dio la oportunidad en el primer equipo. En esa misma cadena evolutiva se sumaría más adelante Frank Rijkaard, quien comandó a Países Bajos a finales de los noventa y luego devolvió la gloria europea al Barcelona entre 2003 y 2008. Rijkaard fue el puente que pulió al Barça previo a la era dorada de Pep Guardiola, un fiel alumno directo de la doctrina cruyffista.

Décadas después de que los neerlandeses enseñaran a Barcelona cómo jugar al fútbol, el ciclo se completa de la forma más poética posible. Xavi Hernández, el máximo exponente de la posición y del estilo que heredó los conceptos de Michels, Cruyff, Van Gaal y Rijkaard, asume el banquillo de la selección de Países Bajos a partir de 2026.