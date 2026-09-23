¿Cuántos números han retirado los Yankees de Nueva York?

Por Gerónimo Maneiro González

Los Yankees de Nueva York no solo es el equipo que más Series Mundiales ha ganado (27) sino también es la franquicia que ha retirado mayor cantidad de números con un total de 24. El número 8 está retirado dos veces considerando que el día de la ceremonia (22 de julio de 1972) decidieron honrar a dos jugadores que luciendo dicho dígito sobresalieron en el terreno de juego. Lo mismo ocurre con el N° 42: honra al lanzador Mariano Rivera, y a Jackie Robinson, bigleaguer que aunque no jugó con los Yankees su número fue retirado por todos los equipos en 1997 para recordar siempre el coraje y determinación que lo distinguieron al convertirse en 1947 en el primer jugador de piel azabache en debutar en las Mayores.

Les presentamos unas infografías con datos de cada uno de esos cuatro peloteros, que incluyen un resumen de sus logros, la fecha en la que sus uniformes fueron retirados y la fecha en la que algunos de ellos fueron exaltados al Salón de la Fama cuya sede está en Cooperstown, Nueva York.

