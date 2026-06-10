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¿Cuál es el único país que ha ganado un Mundial de Fútbol y un Mundial de Béisbol?

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Meridiano

Miércoles, 10 de junio de 2026 a las 12:57 pm
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¿Sabías que existe un solo país que ha logrado ganar una Serie Mundial de Béisbol Amateur y un Mundial de Fútbol?

¡Sí! Sí consultas en Google entonces si IA te responderá que no existe algún país que lo haya ganado, pero no siempre los resultados de la Inteligencia Artificial son correctos.

Te invitamos a que conozcas la respuesta en este video porque vas a quedar sorprendido considerando que el país no es una potencia en béisbol. No obstante, ganó la Serie Mundial Amateur de 1938, la primera de todas, y en cuanto al fútbol ganó la del año 1966. Si te gusta el fútbol entonces... ¡ya debes conocer la respuesta!

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